El IRS también confirmó un aumento del componente reembolsable y mantiene los límites de ingresos para acceder al crédito completo.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó un aumento en el Crédito Tributario por Hijo (CTC, por su nombre en inglés) para el año fiscal 2027. La actualización elevará el monto máximo que las familias podrán reclamar por hijo elegible y también modificará el importe reembolsable del beneficio.

Los nuevos valores comenzarán a aplicarse a los ingresos obtenidos durante 2027 y se reflejarán en las declaraciones de impuestos que los contribuyentes presenten en 2028.

¿A cuánto aumenta el Crédito Tributario por Hijo, según lo comunicado por IRS?

El CTC aumentará a US$2,300 por cada hijo elegible durante el año fiscal 2027. Esto representa un incremento de US$100 respecto del máximo de US$2,200 establecido para 2026.

Además, la parte reembolsable del beneficio, el Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC) también tendrá un aumento de US$100 y alcanzará los US$1,800 por hijo elegible.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó un aumento en el Crédito Tributario por Hijo (CTC, por su nombre en inglés) para el año fiscal 2027. EFE y Freepik | El Cronista USA

¿Cuándo entran en vigencia estos aumentos al Crédito Tributario por Hijo?

Los nuevos montos entrarán en vigencia el 1 de enero de 2027 y se aplicarán a los ingresos obtenidos durante ese año fiscal.

Por lo tanto, las familias podrán reclamar los nuevos valores cuando presenten sus declaraciones federales de impuestos en 2028, correspondientes al periodo fiscal 2027.

¿Cuáles son los límites vigentes de ingresos para reclamar el Crédito Tributario por Hijo?

El IRS mantiene los umbrales de ingresos que determinan quiénes pueden acceder al monto completo del Crédito Tributario por Hijo. Los límites son:

US$200,000 anuales: para contribuyentes solteros y otros declarantes que no presentan una declaración conjunta.

US$400,000 anuales: para matrimonios que presentan una declaración conjunta.

Las familias que superen estos ingresoss todavía pueden acceder a un crédito parcial. El beneficio comienza a reducirse cuando los ingresos brutos ajustados modificados superan los umbrales establecidos.