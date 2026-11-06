La SSA permite hasta 3 reemplazos por año y 10 en toda la vida. Pasados esos topes, en principio no se emiten más.

Perder la tarjeta del Seguro Social genera preocupación, pero el trámite para reemplazarla es más sencillo de lo que muchos creen: en la mayoría de los casos, la Administración del Seguro Social (SSA) pide un único documento, y el reemplazo no tiene costo. Eso sí, hay un detalle que pocos conocen: no se puede pedir una tarjeta nueva cuantas veces se quiera.

Los documentos obligatorios que pide la SSA para reemplazar la tarjeta del Seguro Social

Para reemplazar la tarjeta, lo que la SSA necesita, en general, es un solo documento que pruebe la identidad del solicitante. Sirve una licencia de conducir de EE.UU., una identificación estatal (state ID) o un pasaporte estadounidense. La condición es que esté vigente (no vencido) y que muestre el nombre legal, la fecha de nacimiento o la edad, y una foto reciente. Con eso, en la mayoría de los casos, alcanza.

No hace falta presentar la tarjeta anterior ni recordar el número de memoria para pedir el reemplazo; lo que se verifica es la identidad de la persona.

Cuándo piden documentos adicionales

Hay situaciones en las que la SSA pide algo más. Si se trata de una primera tarjeta, o si la persona nació fuera de Estados Unidos, puede requerirse además una prueba de ciudadanía (como el certificado de nacimiento estadounidense o el pasaporte). Y en el caso de los no ciudadanos, los documentos cambian: deben acreditar su estatus migratorio y, cuando corresponde, la autorización de trabajo, por lo que el trámite suele hacerse en persona.

La SSA exige documentos originales o copias certificadas por la agencia que los emitió. No acepta fotocopias ni copias ante escribano.

Para reemplazar la tarjeta del Seguro Social suele bastar con un documento de identidad (licencia, ID estatal o pasaporte de EE.UU.). Fuente: Shutterstock Shutterstock

El dato que pocos conocen: hay un límite

No se puede pedir una tarjeta de reemplazo de manera ilimitada: la SSA permite hasta 3 reemplazos por año y 10 en toda la vida. Pasados esos topes, en principio no se emiten más. Hay excepciones que no cuentan para ese límite, como los cambios de nombre legal (por matrimonio o divorcio) o ciertos cambios en el estatus migratorio que obligan a actualizar la tarjeta. Pero, para el común de las pérdidas, conviene no pedirla a la ligera y cuidar bien el documento.