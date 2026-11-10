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IRS anunció un aumento de US$100 para este crédito tributario que, entrará en vigencia en el año fiscal 2027.

Los contribuyentes que presentan su declaración de impuestos pueden reclamar créditos y deducciones fiscales, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes a cada beneficio.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció el jueves 5 de noviembre los ajustes por inflación para el año fiscal 2027. Entre los beneficios que recibieron una actualización se encuentra el Crédito Tributario por Hijo (CTC).

¿Cuándo depositarán US$1,800 en las cuentas bancarias de los solicitantes elegibles?

El ajuste de US$100 se aplicará tanto al monto total del crédito, que alcanzará los US$2,300, como a su parte reembolsable, que llegará a los US$1,800.

Este aumento se reflejará en los ingresos percibidos durante el año fiscal 2027 y se aplicará a las declaraciones que se presenten ante el organismo en 2028.

Para la temporada fiscal más cercana, los montos seguirán siendo los siguientes:

Estos son los montos que se podrán reclamar durante la temporada fiscal de 2027.

Los contribuyentes que presentan su declaración de impuestos pueden reclamar créditos y deducciones fiscales, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes a cada beneficio. Shutterstock

¿Quiénes pueden reclamar este crédito tributario?

Podrán reclamar este crédito los contribuyentes que tengan hijos menores de 17 años al cierre del año fiscal y cumplan con los requisitos establecidos por el IRS.

Para que un hijo sea considerado elegible, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Edad: el hijo debe tener menos de 17 años al finalizar el año fiscal.

Parentesco: debe ser hijo, hijastro, hijo de crianza elegible, hermano, hermanastro o descendiente de alguno de ellos.

Residencia: debe haber vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año.

Manutención: no debe haber aportado más de la mitad de su propio sustento.

Dependencia: debe ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos.

Número de Seguro Social: tanto el contribuyente como el hijo deben contar con un número de Seguro Social válido para trabajar en Estados Unidos y emitido antes de la fecha límite de presentación de la declaración.

¿Cómo deben reclamar el Crédito Tributario Adicional por Hijo en el Formulario 1040?

Los contribuyentes que reúnen los requisitos para recibir el CTC, pero no pueden aprovechar el monto completo porque su obligación tributaria federal es baja o nula, podrían acceder al Crédito Tributario Adicional por Hijo (ACTC).

Esta es la parte reembolsable del beneficio y permite recibir dinero incluso cuando el crédito supera los impuestos que se deben pagar.

Para solicitarlo, deben seguir estos pasos: