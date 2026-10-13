Cuando el trámite se hace desde casa, la tarjeta llega en dos semanas.

La Administración del Seguro Social (SSA) explica cuáles son los pasos que deben seguir quienes necesiten reemplazar su tarjeta del Seguro Social, donde figuran datos claves de cada persona como su nombre y su SSN.

Si bien existen diferentes maneras de sustituir el ejemplar físico, la agencia federal advierte que muchas veces simplemente no es necesario, dado que la presentación de la tarjeta no suele ser requerida.

Cómo reemplazar la tarjeta de SSA desde casa

Una de las formas más sencillas de llevar a cabo este trámite es optar por la gestión online, que puede realizarse siguiendo los pasos que se enlistan a continuación:

Crear o iniciar sesión en una cuenta personal de my Social Security

Verificar la identidad

Enviar la solicitud de tarjeta de reemplazo

En estos casos, el documento llegará por correo en un plazo aproximado de dos semanas.

Cuando la gestión se realiza online, el documento físico tardará dos semanas en llegar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quienes prefieran realizar el trámite en persona, tendrán que agendar una cita en una agencia.

“Si decides acudir a una oficina local de la Seguridad Social, no recibirás la tarjeta el mismo día; la tarjeta aún debe ser procesada y enviada por correo”, se indica.

La advertencia de SSA sobre este trámite

Las autoridades explican que, en general, no será necesario tramitar un reemplazo de este documento dado que empleadores, organizaciones, instituciones financieras y las diferentes agencias suelen necesitar únicamente el número del Seguro Social , no la tarjeta.

Cuidarse del robo de identidad: recomendaciones para quienes usen tarjeta física de SSA

“Tu número de la Seguridad Social es clave para tu información personal y financiera. Protegerlo es esencial para prevenir el robo de identidad y evitar estafas”, indican las autoridades.

En ese sentido, el consejo general es:

Evitar el transporte de la tarjeta física de SSA. Lo ideal es guardarla en un sólo lugar y moverla sólo cuando se considere necesario.

No mostrar la tarjeta cuando no se lo exija.

Siempre que se solicite el SSN preguntar para qué es y cómo se usará.

No llevar otros documentos que muestren el SSN.

Los esquemas fraudulentos y las estafas detectadas son difundidas en este link. Conocerlas es la mejor manera de mantenerse alerta y protegerse ante cualquier riesgo.