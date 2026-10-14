Los requisitos de documentación dependen de si se trata de una tarjeta nueva y del estatus migratorio del solicitante.

La Administración del Seguro Social (SSA) explica a través de su página web cómo varían los documentos que se deben presentar para solicitar una Tarjeta de Seguro Social, dependiendo del estatus migratorio de quien haga el trámite.

Se exigen distintos comprobantes de ciudadanía e identidad, junto a la documentación correspondiente al historial familiar. La agencia aclara que solo se aceptarán documentos originales o copias certificadas por la agencia que los emitió.

¿Qué documentos exige la SSA para solicitar una tarjeta de Seguro Social?

Es importante chequear los documentos que se deben presentar para solicitar una Tarjeta de Seguro Social con el objetivo de evitar demoras y malos entendidos al iniciar el trámite.

Para ciudadanos nacidos en Estados Unidos

Deben presentar documentación que permita acreditar identidad, edad y ciudadanía:

Ciudadanía : certificado de nacimiento estadounidense o pasaporte de Estados Unidos.

Edad : certificado de nacimiento. Si no existe, la SSA puede aceptar registros religiosos elaborados antes de los cinco años, registros hospitalarios de nacimiento o un pasaporte estadounidense.

Identidad: licencia de conducir estadounidense, tarjeta de identificación estatal o pasaporte estadounidense.

Si el solicitante no tiene los documentos necesarios y no puede conseguirlos dentro de 10 días, SSA puede considerar una identificación laboral, estudiantil, militar o una tarjeta de seguro médico, que no sea de medicare.

Para ciudadanos nacidos fuera de Estados Unidos

También deben presentar documentación que permita acreditar identidad, edad y ciudadanía. En el caso de nacidos en el extranjero:

Pasaporte estadounidense: permite acreditar ciudadanía e identidad.

Certificado de Naturalización (N-550 o N-570): acredita la adquisición de la ciudadanía mediante naturalización.

Certificado de Ciudadanía (N-560 o N-561): permite demostrar la ciudadanía estadounidense.

Certificado de Informe de Nacimiento (DS-1350): documento que acredita un nacimiento en el extranjero.

Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero (FS-240): acredita la ciudadanía estadounidense de una persona nacida fuera del país cuando corresponde.

La SSA exige al menos dos documentos diferentes, aunque uno de ellos pueda utilizarse para acreditar más de un requisito.

La Administración del Seguro Social explica a través de su página web cómo varían los documentos que se deben presentar para solicitar una Tarjeta de Seguro Social, dependiendo del estatus migratorio de quien haga el trámite. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para no ciudadanos

Los extranjeros que no tienen ciudadanía estadounidense deben acreditar su situación migratoria. En términos generales, la SSA permite solicitar un SSN a quienes cuentan con autorización para trabajar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Entre los documentos que se pueden presentar:

Formulario I-551: tarjeta de residente permanente o visa de inmigrante correspondiente, acompañada del pasaporte extranjero vigente cuando se requiera.

Formulario I-766: documento de autorización de empleo (EAD), conocido como permiso de trabajo.

Formulario I-94: registro de entrada y salida de Estados Unidos, o sello de admisión en el pasaporte extranjero vigente.

Formulario I-20: requerido adicionalmente a determinados estudiantes extranjeros con visas F-1 o M-1.

Formulario DS-2019: requerido adicionalmente a determinados visitantes de intercambio con visas J-1 o J-2.

En algunos casos, los estudiantes y trabajadores extranjeros deben presentar documentación adicional que acredite su autorización laboral.

¿Para qué puede solicitarse un número de Seguro Social y quiénes podrían necesitarlo?

El SSN es un identificador personal que se usa para registrar los ingresos laborales, administrar determinadas obligaciones fiscales y gestionar beneficios federales.

Entre sus principales beneficios se encuentran:

Trabajar legalmente: permite que los empleadores informen los salarios y las contribuciones correspondientes a cada trabajador.

Declarar impuestos: se utiliza para identificar a los contribuyentes ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Solicitar beneficios del Seguro Social: permite identificar a las personas que reúnen los requisitos para acceder a prestaciones por jubilación, discapacidad o supervivencia.

Acceder a determinados servicios gubernamentales: algunas prestaciones federales, estatales o locales requieren un SSN.

Realizar trámites financieros: puede utilizarse para verificar la identidad y consultar antecedentes crediticios.

Pueden necesitarlo los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y determinados extranjeros con autorización de empleo. Adicionalmente, también pueden solicitarse para menores de edad cuando se necesita identificarlos en trámites tributarios.