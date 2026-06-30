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El Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (Siconara), conducido por Mariano Vilar, expresó su profunda preocupación ante la falta de avances en las negociaciones salariales con las cámaras empresarias del sector de extracción y transporte de arena, una situación que amenaza con profundizar el conflicto en una actividad estratégica para el abastecimiento de insumos esenciales destinados, entre otros fines, al desarrollo de Vaca Muerta.

“Los trabajadores no pueden seguir absorbiendo el costo del ajuste mientras las empresas se rehúsan a discutir una recomposición salarial razonable. Estamos hablando de una actividad estratégica para la economía argentina, que sostiene cadenas productivas fundamentales y cuya continuidad depende exclusivamente del esfuerzo diario de nuestros compañeros”, sostuvo Ángel Raimundi, secretario Adjunto del Siconara.

Mariano Vilar, secretario general del Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (Siconara).

Cada pozo perforado requiere miles de toneladas de arena: inyectada junto con agua a presión, se logra mantener abiertas las fisuras necesarias para extraer el gas y el petróleo atrapado a grandes profundidades.

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En ese sentido, Raimundi afirmó: “Los compañeros deben saber que cuentan con un sindicato presente, comprometido y dispuesto a defenderlos en cada instancia. Frente a quienes pretenden avanzar sobre los derechos laborales y el trabajo argentino, esta conducción responderá con más organización, más unidad y más compromiso en defensa de los trabajadores”.

Por su parte, Fernando Ramírez, secretario de la Seccional Rosario, señaló que “en el ámbito del litoral hemos participado de más de diez audiencias con absoluta responsabilidad, acercando propuestas concretas y sustentables. Sin embargo, del otro lado encontramos una actitud intransigente que desconoce la realidad que atraviesan los trabajadores”.

Asimismo, agregó que “la extracción y el transporte de arena constituyen, entre otras cosas, un eslabón fundamental para el desarrollo energético argentino. La arena que se extrae y transporta desde nuestros ríos es indispensable para la actividad de Vaca Muerta, por lo que la falta de respuestas empresarias no sólo perjudica a los trabajadores, sino que afecta directamente a un sector estratégico para el país”.

Desde Siconara advirtieron que la falta de respuestas concretas por parte de las cámaras empresarias podría derivar en una profundización del conflicto: “Estamos exigiendo que se respete el salario de los trabajadores que todos los días sostienen con su esfuerzo una actividad fundamental para el país. Porque si hay recursos para producir y generar ganancias, también debe haber voluntad para preservar el poder adquisitivo de quienes hacen posible esa producción. En este sentido, nuestro sindicato agotará todas las instancias de diálogo, pero no aceptará bajo ningún término que los trabajadores sean la variable de ajuste”, sentenció Mariano Vilar.