El Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara), conducido por Mariano Vilar, anunció el estado de alerta y movilización en Chubut junto al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). La media se debe al aumento del 100% del canon pesquero del langostino que, según afirmaron, afecta los gastos de embarcación y los salarios de los trabajadores embarcados. Además, indicaron que en caso de que se aplique podrían tomar medidas de acción directa. “Quieren aumentar el canon pesquero del langostino de $1200 a $3000,13 por kilo de manera retroactiva al 1 de diciembre de 2025. Este crecimiento impacta de manera directa en los salarios dado que los embarcados pagan un 50% del mismo”, informó Jorge Maldonado, secretario regional del Siconara en Rawson. “En una provincia donde el Gobernador va a apoyar la reforma laboral y en donde la única variable de ajuste sigue siendo el bolsillo del trabajador no nos sorprende que se pretendan tomar estas decisiones. Vamos a hacer lo imposible porque la reforma laboral no salga y porque el trabajador no siga siendo la única variable de ajuste”, aseveró Mariano Vilar. Maldonado también agregó que “vamos a ponernos firmes totalmente en contra de esto, porque si nosotros podemos hacer el esfuerzo para que la actividad fluya, el Gobierno también lo tiene que hacer”.