La Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) llevó adelante su Asamblea Anual Ordinaria, con la participación de empresas asociadas, autoridades de la institución y representantes del sector, consolidando un espacio clave para el análisis del presente y la proyección futura de la industria naval argentina. Como parte de la agenda futura, las autoridades de la entidad destacaron la realización del Encuentro Internacional de la Industria Naval - Einaval 2026, que se llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre en Mar del Plata, como un ámbito estratégico para la generación de negocios, la consolidación de alianzas y la proyección del sector a nivel nacional e internacional. Con este encuentro, ABIN consolidó su rol como espacio de representación y articulación de la industria naval, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la industria naval argentina, promoviendo la articulación entre actores, el desarrollo productivo y la generación de nuevas oportunidades para toda su cadena de valor. El presidente de ABIN, Marcelo Domínguez, definió la jornada como “emotiva y cálida”, y destacó que “pudimos repasar todas las iniciativas llevadas adelante en 2025 en diferentes espacios institucionales”. En esa línea, agregó: “más allá del cumplimiento de nuestras responsabilidades estatutarias, se vivió una verdadera jornada de camaradería y compromiso con nuestra industria naval”. Desde la conducción de la entidad, también se puso el foco en la intensidad del trabajo desarrollado a lo largo del año. La secretaria general, Sandra Cipolla, señaló que “al repasar la agenda pudimos ver todas las iniciativas y acciones llevadas adelante cada mes. Eso es estar presente y dar cuenta de lo que significa la industria naval para nosotros, para la ciudad y para la Argentina”. En este sentido, el vicepresidente I, Rafael Guiñazú, remarcó el alcance federal de la entidad, al señalar la presencia de ABIN no solo en la provincia de Buenos Aires sino en todo el país, reflejando la amplitud de la cadena de valor del sector. En términos de crecimiento institucional, el vicepresidente II, Hugo Olmos, destacó la incorporación de nuevos socios y convocó a profundizar el trabajo conjunto para fortalecer la promoción del sector. En la misma línea, la tesorera, Eugenia Zanotta, subrayó el impacto de la industria naval como generadora de empleo y los desafíos que la entidad proyecta a futuro para seguir consolidando su desarrollo. La Asamblea contó además con la participación del Jefe de la Prefectura Naval Mar del Plata, Prefecto Mayor José Cristián Abel Vigano, quien destacó el compromiso de ABIN con el desarrollo portuario y regional, y valoró la articulación entre el ámbito público y privado.