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Según informó el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, presidido interinamente por el Dr. Mariano Carrillo, la nueva baliza de enfilamiento permitirá brindar mayor precisión a las maniobras de ingreso y egreso de los buques que operan en la estación marítima.

La incorporación de esta señalización busca optimizar las condiciones de navegación, incrementando los estándares de seguridad y favoreciendo una operatoria más eficiente para el movimiento de embarcaciones.

Desde la administración portuaria destacaron que la iniciativa forma parte de un programa de inversiones destinado a modernizar la infraestructura y consolidar la competitividad de Puerto Quequén en el comercio exterior, acompañando el crecimiento de la actividad y las demandas del sector marítimo.

Intensa actividad

En estos días, Puerto Quequén registra una intensa actividad operativa a partir de un line up de 11 buques anunciados entre el 29 de julio y el 11 de agosto de 2026. En total, la estación marítima movilizará 259.030 toneladas entre operaciones de exportación e importación.

El mayor volumen proyectado corresponde al complejo de la soja con 92.100 toneladas en 3 embarcaciones rumbo a China e Indonesia. Le sigue el maíz con 77.930 toneladas repartidas en 4 buques con destino a Corea del Sur, Vietnam, Filipinas y Malasia.

Por su parte, el aceite de girasol sumará 30.000 toneladas con destino a Irak, mientras que la cebada registrará un embarque de 27.000 toneladas para los mercados de Perú y Ecuador. En tanto, el trigo completará los despachos agrícolas con 25.000 toneladas enviadas hacia Tailandia.

A la actividad agroexportadora se le añade una operación de importación clave para el insumo agrícola: el arribo de un buque para la descarga de 7.000 toneladas de urea destinadas al abastecimiento del mercado interno.