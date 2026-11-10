El comercio mundial está cambiando y los puertos enfrentan decisiones que marcarán su competitividad durante los próximos años. La reorganización de las cadenas de suministro, las estrategias de las navieras, la transformación digital y la transición energética están modificando las condiciones para atraer cargas, desarrollar infraestructura y sostener operaciones eficientes y seguras.

En este contexto, AAPA LATAM 2026 reunirá en Ciudad de Guatemala a autoridades portuarias, ejecutivos de terminales, navieras, proveedores tecnológicos, inversores y organismos internacionales. La propuesta combinará análisis estratégico, experiencias de gestión, exposición comercial y espacios de networking para acercar perspectivas y facilitar nuevas relaciones entre los actores de la industria.

Esta edición llega en un momento especialmente relevante para el país anfitrión. La Ley General del Sistema Portuario Nacional, Decreto 20-2026, publicada en septiembre y vigente desde el 2 de octubre, abre una nueva etapa institucional para los puertos guatemaltecos. La normativa crea la Autoridad Portuaria Nacional y establece un marco orientado a fortalecer la planificación, la seguridad, la competitividad y las condiciones para la inversión pública y privada.

Con acceso al Atlántico y al Pacífico a través de Puerto Quetzal, Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, Guatemala reúne una ubicación estratégica y el desafío de transformar ese potencial en capacidad logística. Celebrar el Congreso en este escenario permitirá vincular la discusión regional con un proceso concreto de transformación: conocer sus prioridades, intercambiar experiencias y explorar dónde pueden aportar valor los operadores, proveedores, inversores y aliados internacionales.

El panel “Dos océanos, una estrategia: la visión portuaria de Guatemala” ofrecerá una mirada sobre las necesidades y perspectivas del sistema portuario nacional, en diálogo con los desafíos que atraviesa el conjunto de América Latina.

Comercio y navieras

La conferencia inaugural, “El nuevo mapa del comercio mundial: ganadores, riesgos y oportunidades para América Latina”, pondrá el foco en las tensiones geopolíticas, las nuevas alianzas comerciales y los cambios en las cadenas de suministro. El debate continuará con “El nuevo tablero portuario de las Américas”, dedicado a los corredores logísticos, los proyectos de infraestructura y la competencia por captar nuevos flujos de carga.

Las estrategias de las navieras tendrán un espacio propio, con la participación prevista de representantes de Maersk y MSC. Carlos Urriola , partner de Urriola & Sanchez y moderador del panel, anticipa una de las preguntas centrales:

“¿Qué necesitan tener y hacer las terminales portuarias para entrar al círculo de ganadores? No basta con ser primero en productividad; hay que ser primero y consistente en todos los servicios que se prestan.”

Su reflexión plantea un desafío que atravesará el encuentro: cómo responder a una industria que exige mayor confiabilidad, coordinación y calidad de servicio.

Tecnología con resultados

El Innovation Challenge, moderado por Miguel Garín, director de Desarrollo Internacional de la Fundación Valenciaport, propondrá un formato dinámico: las empresas tendrán diez minutos para mostrar casos concretos de aplicación de inteligencia artificial, automatización, gemelos digitales y plataformas colaborativas .

Garín resume el enfoque de la sesión: “El puerto del futuro ya no se construye solamente con más hormigón, sino también con mejores algoritmos.”

El objetivo será acercar la innovación a las decisiones de gestión: identificar qué soluciones ya funcionan, qué problemas resuelven y qué condiciones requieren para su implementación. La agenda tecnológica se complementará con un panel sobre ciberseguridad, un factor determinante para la continuidad operativa y la resiliencia de las cadenas de suministro.

La transición energética será otro de los grandes ejes. “La cuenta regresiva hacia el Net Zero” reunirá experiencias y perspectivas sobre descarbonización, electrificación, nuevas tecnologías e inversiones.

Jorge Durán, secretario ejecutivo de la CIP/OEA y moderador del panel, destaca: “América Latina enfrenta difíciles retos, pero también importantes oportunidades, para avanzar hacia la descarbonización del sector marítimo.”

Durán señala que varios puertos de la región ya desarrollan experiencias con combustibles alternativos, equipos electrificados y fuentes de electricidad renovables. Compartir esos avances permitirá discutir resultados, aprendizajes y posibilidades de adaptación a otras terminales.

La agenda abordará también la seguridad jurídica y las concesiones portuarias, con foco en las condiciones necesarias para desarrollar y sostener inversiones de largo plazo. En paralelo, “Puertos bajo amenaza: crimen organizado, seguridad e integridad logística” propondrá un intercambio sobre la protección de las operaciones y la articulación entre actores públicos y privados.

Los graneles estratégicos y la relación entre cruceros, sostenibilidad y ciudades portuarias ampliarán el análisis a distintos mercados y modelos de desarrollo.

Hacia el cierre, “La Visión de los CEOs” pondrá sobre la mesa las inversiones, tecnologías y modelos de negocio que definirán la próxima década de los puertos de contenedores en América Latina.

El valor de encontrarse

El valor agregado de AAPA LATAM está en reunir, en un mismo espacio, a quienes definen políticas, toman decisiones de inversión, operan las terminales y desarrollan soluciones para la industria. Esa diversidad permite contrastar perspectivas, conocer experiencias de primera mano e identificar posibles socios, clientes y aliados.

La exposición comercial y los espacios de networking complementarán los contenidos, facilitando conversaciones que puedan convertirse en proyectos, acuerdos y nuevas relaciones de trabajo.

El programa contempla además la entrega de los Premios AAPA LATAM–CIP/OEA, los Premios Legado AAPA LATAM y la presentación de Curaçao como sede de la edición 2027. El 4 de diciembre, una visita técnica optativa a Puerto Quetzal, con registro previo y cupos limitados, permitirá acercarse a la realidad operativa del país anfitrión.

“Trabajamos en la producción de un encuentro que conecte conocimiento, relaciones y oportunidades concretas para el desarrollo portuario de América Latina. Guatemala será el lugar para conocer lo que viene y formar parte de las conversaciones que ayudarán a construirlo” destacaron desde PR PORTS, organizadora del evento.