El embajador Ajaneesh Kumar subió a bordo de un buque que ingresó a Puerto Quequén para cargar aceite de girasol con destino a la India.

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El presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Dr. Ernesto Povilaitis Giovazzino, recibió el viernes 30 de octubre al embajador de la India en la Argentina, Sr. Ajaneesh Kumar. El encuentro formó parte de la agenda de vinculación internacional del Consorcio y permitió conversar sobre oportunidades comerciales para la cadena agroexportadora del sudeste bonaerense.

La reunión y el almuerzo se realizaron en las instalaciones del Directorio del Consorcio. También participó el representante municipal en el Directorio y secretario general de URGARA Seccional Necochea, Juan Carlos Peralta.

Tras la reunión, la comitiva recorrió la zona primaria portuaria de la margen Quequén. Durante la visita, el embajador conoció las condiciones de navegación, el calado operativo de 50 pies y los trabajos de renovación de la infraestructura de muelles.

El encuentro permitió conversar sobre oportunidades comerciales para la cadena agroexportadora del sudeste bonaerense. Consorcio de Gestión de Puerto Quequén

La jornada concluyó en la terminal Sitio 0 S.A., donde el gerente general, contador Mauricio Miguel, recibió a la delegación y presentó los procesos de acopio y embarque de granos.

Oportunidades

Povilaitis Giovazzino destacó que “la inserción dentro de la agenda con la India representa un eslabón clave para la cadena de valor local”.

La visita permitió presentar a la representación diplomática india la capacidad de Puerto Quequén para operar cargas agroexportadoras y abrir el diálogo sobre posibles vínculos comerciales con la región.

Tras la reunión, la comitiva recorrió la zona primaria portuaria de la margen Quequén. Consorcio de Gestión de Puerto Quequén

Como parte de la agenda, el domingo al mediodía, el embajador Ajaneesh Kumar subió a bordo de un buque que ingresó a Puerto Quequén para cargar aceite de girasol con destino a la India. Acompañado por el capitán, recorrió distintos sectores de la embarcación, conversó con la tripulación y conoció cómo se organiza el trabajo a bordo durante la estadía en puerto.

Ernesto Povilaitis Giovazzino destacó que “la inserción dentro de la agenda con la India representa un eslabón clave para la cadena de valor local”. Consorcio de Gestión de Puerto Quequén