En esta noticia <b>Adhesión al RINI</b>

Con el respaldo del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, PTP Group Logistics lidera un añorado proyecto relegado desde la década del 90. Una inversión de u$s 16 millones contempla la ampliación y modernización de Puerto Ibicuy para posicionarlo como un moderno y estratégico hub logístico portuario

“Cuando se concibió esta idea, la hidrovía recién empezaba a funcionar, era una utopía. Hoy lo que tenemos es un concepto de puerto que está preparado para afrontar todos los beneficios de este nuevo contrato de concesión que tiene la vía navegable troncal y en la puerta de entrada, en el kilómetro cero, con profundidad natural ”, sostuvo Guillermo Misiano, presidente y CEO de PTP Group Logistics.

Para conocer los avances sobre el terreno mismo, visitó Puerto Ibicuy una comitiva liderada por el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, el secretario de Industria y coordinador de la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos, Catriel Tonutti, el presidente del Ente Autárquico del Puerto Ibicuy, Matias Regalado y Martín Angiano.

En el puerto fueron recibidos por Guillermo Misiano y Miguel Álvarez, director de Relaciones Institucionales PTP Group.

Una comitiva liderada por el gobernador Rogelio Frigerio recorrió las obras que se llevan a cabo en Puerto Ibicuy. PTP Group Logistics

“ La puesta en valor de Puerto Ibicuy puede impulsar el sur entrerriano, una región históricamente postergada, pero con un enorme potencial ”, resaltó Frigerio.

Adhesión al RINI

Luego de recorrer la terminal, el gobernador formalizó la entrega de la adhesión de PTP Group al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Esto refuerza las condiciones para desarrollar una infraestructura que podría transformar a Puerto de Ibicuy en un punto de conexión entre la producción regional, el transporte fluvial y los principales mercados.

Las obras de modernización incluyen la incorporación de equipamiento especializado para aumentar los volúmenes operativos y reducir los costos logísticos del transporte de arena silícea hacia Vaca Muerta, insumo que se utiliza en las operaciones de fractura hidráulica de los pozos no convencionales de la cuenca neuquina.

PTP Group invertirá u$s 16 millones para ampliar y modernizar la terminal fluvial entrerriana. PTP Group Logistics

Asimismo, se podrán operar cargas de otros sectores productivos, como el agroindustrial minero e industrial gracias a la construcción de una celda de almacenamiento multipropósito.

Este plan de mejoras prevé generar más de 60 puestos de trabajo.

Misiano destacó que la actualización de este proyecto también tiene por objetivo promover la competitividad del puerto dejándolo en óptimas condiciones para aprovechar las oportunidades del nuevo contrato de concesión de la vía navegable troncal Paraná-Paraguay.