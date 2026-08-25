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Guatemala acaba de tomar una decisión que marca un punto de inflexión para su desarrollo logístico. Con la reciente aprobación de la Ley General del Sistema Portuario Nacional, los distintos actores del sector podrán avanzar para lograr una mayor eficiencia, capacidad y conectividad para mejorar la competitividad del país.

Los números ayudan a comprender la dimensión del desafío. En 2025, los puertos guatemaltecos movilizaron un récord de 35,2 millones de toneladas métricas, un 13,3% más que el año anterior. Cerca del 75% del volumen del comercio exterior del país se mueve por vía marítima. Son cifras que colocan la discusión portuaria mucho más allá de los límites de los muelles y las terminales.

Cuando tres de cada cuatro toneladas que un país intercambia con el mundo pasan por sus puertos, cada hora de demora, cada limitación de capacidad y cada ineficiencia logística termina impactando sobre toda la economía . Sobre quienes exportan e importan, sobre quienes producen, sobre las empresas que necesitan insumos y, finalmente, sobre los consumidores.

Esta nueva legislación llega entonces en un momento especialmente significativo. Guatemala tiene una posición geográfica privilegiada, con acceso al Pacífico y al Caribe y una localización estratégica dentro de Centroamérica. Pero la geografía es una ventaja solamente cuando existe infraestructura capaz de transformarla en competitividad.

La creación de una Autoridad Portuaria Nacional y la decisión de establecer una planificación integral representan cambios relevantes. Guatemala comienza a abandonar una mirada fragmentada para avanzar hacia una concepción sistémica de su infraestructura portuaria.

El gran desafío para la nueva institucionalidad será demostrar que su accionar es capaz de traducirse en decisiones y proyectos. Será necesario generar condiciones para movilizar inversión, ampliar infraestructura, incorporar tecnología, mejorar los accesos y reducir los tiempos y costos que condicionan la competitividad.

Interesante coincidencia

Apenas cuatro meses después de la sanción de esta norma, Guatemala será sede, del 1 al 4 de diciembre, de AAPA LATAM 2026, uno de los principales encuentros de la industria portuaria, marítima y logística del continente. La coincidencia difícilmente pueda ser más oportuna.

Más de 700 líderes de más de 35 países llegarán a Guatemala cuando el país esté comenzando a transitar desde la discusión legislativa hacia el verdadero desafío de la implementación. Autoridades portuarias y gubernamentales, CEOs y altos ejecutivos de terminales, navieras y operadores logísticos, organismos multilaterales y empresas vinculadas con infraestructura y tecnología compartirán durante esos días experiencias, proyectos y diferentes modelos de desarrollo portuario.

No se trata simplemente de que Guatemala sea sede de un congreso portuario en un año importante para sus puertos. Existe una coincidencia mucho más profunda entre la agenda que hoy discute la industria y las decisiones que el país tendrá que tomar.

Cómo atraer inversión. Cómo estructurar concesiones con seguridad jurídica. Cómo ampliar infraestructura. Cómo incorporar tecnología. Cómo enfrentar las nuevas amenazas de seguridad y ciberseguridad. Cómo integrar los puertos con las cadenas logísticas. Cómo generar capacidad sin comprometer sostenibilidad. Y, fundamentalmente, cómo construir una visión portuaria capaz de sobrevivir a los ciclos políticos y proyectarse durante décadas.

Son desafíos que otros sistemas portuarios ya han atravesado —con éxitos, errores y aprendizajes— y que Guatemala tendrá la oportunidad de discutir directamente con quienes protagonizaron esas transformaciones.

Por eso, AAPA LATAM 2026 puede adquirir este año una dimensión que trascienda al propio Congreso. Puede convertirse en una plataforma desde la cual Guatemala presente ante la comunidad portuaria internacional no solamente sus puertos actuales, sino también la visión del sistema portuario que quiere construir hacia el futuro.

Hay algo simbólico, además, en que esto ocurra ahora. Durante años, la discusión estuvo centrada en la necesidad de contar con un nuevo marco portuario. A partir de la aprobación de la ley, la pregunta necesariamente cambia.

Ya no se trata de discutir si Guatemala necesita transformar su sistema portuario: se trata de decidir cómo hacerlo.

La ley establece un nuevo punto de partida. La infraestructura, las inversiones y la eficiencia determinarán hasta dónde puede llegar.

Guatemala tiene ubicación geográfica, actividad creciente y una nueva arquitectura institucional en construcción. Tiene ahora la oportunidad de convertir esas condiciones en una verdadera política portuaria de largo plazo.

Guatemala ya comenzó a diseñar un nuevo sistema portuario. El verdadero desafío será convertir esa visión en mejores puertos y esos mejores puertos en mayor competitividad para el país.