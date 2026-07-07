La Agencia Nacional de Puertos y Navegación de la Nación (ANPyN), oficializó la habilitación portuaria de Puerto Quequén, una resolución de gran importancia institucional que consolida el funcionamiento del complejo portuario bajo el marco establecido por la Ley Nacional de Actividades Portuarias.

La resolución nacional reconoce oficialmente al puerto como de carácter provincial, de uso público y con destino comercial, consolidando su situación jurídica y operativa.

Este importante reconocimiento institucional se concreta durante la presidencia del Dr. Mariano Carrillo al frente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén y refleja el trabajo desarrollado por toda la estructura del organismo en los últimos meses. Bajo la coordinación de la Gerencia Operativa, a cargo de Gustavo Gavilán, con el acompañamiento permanente del Directorio y el compromiso de los trabajadores de las distintas áreas, el puerto logró acreditar ante la Autoridad Portuaria Nacional el cumplimiento de las condiciones técnicas, operativas, de infraestructura y administrativas exigidas por la legislación vigente.

La resolución emitida por la ANPyN no constituye solamente un acto administrativo, sino el reconocimiento oficial al funcionamiento, la planificación, el mantenimiento y las mejoras ejecutadas por el Consorcio, consolidando a Puerto Quequén como un puerto plenamente habilitado para continuar desarrollando su actividad comercial bajo los más altos estándares establecidos por la normativa nacional.

La resolución también comprende a las terminales que actualmente desarrollan actividades dentro del complejo portuario: Terminal Sitio 0 de Quequén S.A., Terminales y Servicios S.A., Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Terminal Quequén S.A., Terminal de Fertilizantes S.A. y Pier Doce S.A.

En los fundamentos del acto administrativo, la ANPyN señaló que Puerto Quequén cumple con todas las condiciones de infraestructura, accesibilidad terrestre y acuática, seguridad y operatividad previstas por la Ley 24.093 de Actividades Portuarias y su reglamentación.

Asimismo, destaca que intervinieron las áreas técnicas, jurídicas y de ingeniería del organismo nacional, sin que se formularan objeciones para el otorgamiento de la habilitación.

La resolución establece además que el puerto deberá mantener las condiciones técnicas y operativas que dieron origen a esta habilitación, requisito previsto por la normativa vigente.

Balance

En su primer semestre al frente del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, Carrillo impulsó una agenda orientada al fortalecimiento de la operatoria portuaria, la ejecución de obras estratégicas, la vinculación con la comunidad y el trabajo articulado entre el sector público y privado, con una gestión basada en el diálogo, la planificación y el consenso.

Mariano Carrillo, presidente interino del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén.

Durante estos seis meses, la administración encabezada por Carrillo imprimió un perfil de trabajo sostenido, priorizando la eficiencia operativa del puerto, el desarrollo de infraestructura y la consolidación de una gestión que entiende al trabajo en equipo como una herramienta fundamental para alcanzar resultados.

En ese camino, cada uno de los avances logrados fue posible gracias al compromiso del Directorio del Consorcio de Gestión, que acompañó las principales decisiones institucionales mediante una labor coordinada y consensuada, y al profesionalismo de los trabajadores y trabajadoras de Puerto Quequén, cuyo esfuerzo diario permitió sostener la operatividad, ejecutar obras y responder a los desafíos que demanda uno de los principales complejos portuarios del país.

Obra clave

Con el objetivo estratégico de resguardar el patrimonio del puerto y asegurar la continuidad de su cadena logística, avanza la ejecución de la obra de recalce de muro de costa en el Sitio 2 de la margen Quequén. Esta intervención integral está diseñada para recuperar las condiciones estructurales de la defensa costera y neutralizar los desgastes naturales ocasionados por la dinámica marina.

“Una obra clave para restituir las condiciones originales de estabilidad de la defensa costera y proteger los muelles de futuros procesos erosivos. Al consolidar la solidez del Sitio 2, Puerto Quequén garantiza un entorno de trabajo seguro para los operadores, estibadores y tripulaciones, previniendo contingencias y manteniendo el estándar de previsibilidad que caracteriza a la estación marítima”, destacaron desde la gerencia operativa a cargo de Gustavo Gavilán.

Mantener los cimientos del puerto en óptimas condiciones es una condición indispensable para soportar el intenso ritmo de los giros comerciales actuales y asegurar que la producción regional siga saliendo al mundo sin interrupciones.