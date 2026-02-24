El Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud alcanzó un nuevo hito técnico al concretar la operación del buque de mayores dimensiones físicas recibido hasta la fecha en el Muelle público: el B/M CSPC SKYLINE, del armador Cosco Shipping Lines. “Con una eslora de 225 metros y una manga de 36 metros, el arribo de esta embarcación representó un desafío de maniobrabilidad y logística resuelto con absoluta precisión por nuestro equipo técnico”, destacaron desde el consorcio portuario en un comunicado. Esta maniobra es el resultado de una coordinación milimétrica con la Prefectura Naval Argentina y los Prácticos de Puerto, cuya colaboración es fundamental para garantizar la seguridad y eficiencia en maniobras de este porte. La exitosa operación de un buque de esta escala técnica reafirma que la infraestructura del Muelle público está preparada para responder a las exigencias actuales de la logística con buques de estas dimensiones, consolidando al Puerto de Dock Sud como un eslabón confiable y competitivo para el desarrollo productivo y el comercio exterior de nuestro país. “La concreción de este hito operativo es un testimonio de la capacidad logística que hemos consolidado”, afirmó la presidenta de Puerto Dock Sud, Mónica Litza. “Esta capacidad operativa adquiere además un valor estratégico central al permitir el ingreso de infraestructura clave para YPF Luz, destinada al Parque Solar El Quemado en Mendoza. Demostramos, una vez más, que el puerto de Dock Sud es un actor indispensable para el desarrollo productivo de toda la Argentina”, finalizó Mónica Litza.