David Guillermo Maidana (*)

Durante décadas, el comercio internacional se apoyó en procedimientos documentales complejos, controles manuales y una fuerte dependencia del conocimiento técnico de los operadores. La mayoría de las observaciones aduaneras tenían su origen en errores documentales, clasificaciones arancelarias incorrectas o falta de trazabilidad.

Hoy, esa realidad está mutando rápidamente. La evolución tecnológica transforma el funcionamiento de las administraciones aduaneras y de toda la cadena logística. La incorporación de Inteligencia Artificial, Blockchain, Big Data, Machine Learning y sistemas de automatización da origen a un nuevo paradigma conocido como Aduanas 4.0.

Según un estudio conjunto de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 2022, más de la mitad de las aduanas del mundo ya utilizan o planean implementar IA y Machine Learning, principalmente para análisis de riesgo y detección de fraudes.

La IA permite hoy detectar inconsistencias documentales en tiempo real, identificar patrones de riesgo, analizar antecedentes de importadores y exportadores, construir perfiles de riesgo aduanero, y detectar maniobras de subfacturación o sobrefacturación.

Esto implica que errores que antes podían pasar inadvertidos durante meses ahora se detectan en segundos.

Promesa y realidad

La tecnología Blockchain representa uno de los avances más citados para el comercio internacional. Su principal aporte teórico es generar registros digitales inalterables, permitiendo reconstruir la trazabilidad completa de una operación.

Sin embargo, conviene ser precisos. El caso más emblemático de blockchain aplicado al comercio exterior, TradeLens —impulsado por IBM y Maersk— fue discontinuado a fines de 2022 por falta de adopción global y viabilidad comercial. Esto demuestra que la tecnología por sí sola no transforma la industria: se requieren modelos de gobernanza neutros y colaboración real entre los actores.

En Argentina, un informe de 2022 de OMA/OMC señaló que el país reportaba haber “desplegado completamente” blockchain, aunque esto debe entenderse como proyectos piloto avanzados, no como una aplicación masiva en todas las operaciones.

Aplicada correctamente, blockchain permite garantizar autenticidad documental, reducir el fraude comercial, mejorar trazabilidad de mercancías, e incrementar transparencia en la cadena logística.

Pero su adopción real aún enfrenta barreras significativas. La simplificación no reemplaza al conocimiento.

En Argentina, la discusión generada en torno a nuevas figuras operativas y procesos de simplificación plantea una pregunta clave: ¿Puede la tecnología reemplazar al conocimiento profesional?

La respuesta es categóricamente negativa.

Simplificar procedimientos es necesario. Reducir burocracia es positivo. Digitalizar procesos es indispensable. Pero ninguna de estas herramientas elimina la necesidad de contar con profesionales capaces de interpretar normas, clasificar mercancías, determinar tributos y asumir responsabilidades jurídicas.

La declaración aduanera sigue siendo uno de los actos jurídicos y tributarios más relevantes del comercio internacional. Un error en la clasificación arancelaria o una valoración incorrecta puede generar sanciones, ajustes tributarios, demoras logísticas y conflictos legales de magnitud.

La tecnología puede asistir al operador. La responsabilidad profesional continúa siendo humana.

Profesional del futuro

La transformación digital no reemplaza al profesional del comercio exterior: incrementa su importancia . Pero modifica profundamente las competencias requeridas.

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El despachante de aduana, el agente de carga y el consultor deberán complementar sus conocimientos tradicionales con nuevas capacidades. Entre ellas figuran sistemas de gestión aduanera digital, IA aplicada al comercio exterior, análisis y procesamiento de datos y gestión integral de riesgos. También debe sumar Blockchain y trazabilidad documental, seguridad informática y ciberseguridad, compliance y cumplimiento normativo, y comercio electrónico internacional.

La experiencia seguirá siendo fundamental. Pero ya no será suficiente por sí sola.

El rol de las instituciones

Frente a este escenario, entidades como el Centro de Despachantes de Aduana (CDA), la Asociación Argentina de Agentes de Carga Internacional (AAACI), universidades y cámaras empresariales tienen una oportunidad histórica.

La defensa de las profesiones no debería limitarse a cuestiones regulatorias. El verdadero desafío es generar herramientas concretas que permitan a sus asociados diferenciarse profesionalmente en un entorno cada vez más competitivo.

Para los despachantes de aduana, la aparición de nuevas figuras operativas obliga a fortalecer el valor agregado del profesional matriculado. La diferenciación no puede basarse solo en una habilitación legal: debe sustentarse en conocimientos, especialización y capacitación continua.

En este sentido, el CDA podría impulsar certificaciones en IA aplicada al comercio exterior, programas de capacitación en Aduanas 4.0, formación en Blockchain y trazabilidad documental, especialización en clasificación arancelaria avanzada, gestión de riesgos y compliance aduanero, y programas de preparación para Operador Económico Autorizado (OEA).

Nuevo estándar

La evolución hacia Aduanas 4.0 está estrechamente vinculada con la figura del Operador Económico Autorizado (OEA), promovida por la Organización Mundial de Aduanas.

El OEA constituye hoy el mejor ejemplo de cómo profesionalización, tecnología, gestión de riesgos y cumplimiento normativo convergen en un modelo de excelencia. Su implementación exige procesos documentados, gestión de riesgos, seguridad física y digital, trazabilidad, capacitación permanente, y mejora continua.

Los profesionales y empresas que adopten estos estándares estarán mejor preparados para los nuevos esquemas de control aduanero.

El futuro es de los capacitados

La llegada de la IA, el Blockchain y las Aduanas 4.0 marca una nueva etapa para el comercio internacional. La tecnología democratiza el acceso a la información, pero no reemplaza el conocimiento.

Cuanto más sofisticados sean los sistemas, más importante será la capacitación de quienes los utilizan.

La verdadera discusión del futuro no es despachantes versus sistemas automatizados. Es quién estará mejor preparado para operar en un entorno cada vez más complejo, digital y exigente.

Las instituciones representativas tienen la responsabilidad de liderar esta evolución, impulsando la capacitación, la innovación tecnológica y la adopción de estándares internacionales.

Porque la simplificación administrativa puede agilizar procesos. Pero sólo la profesionalización garantiza seguridad jurídica, correcta determinación tributaria, eficiencia operativa y competitividad internacional.

El futuro pertenecerá a quienes logren combinar experiencia, formación continua y tecnología. Y en ese escenario, la capacitación dejará de ser una ventaja competitiva para convertirse en una condición indispensable para ejercer la profesión.

(*) Analista en Comercio Internacional. Presidente de CIS Global Services SRL.