En esta noticia <b>Objetivos operativos</b>

La concesión de la terminal multipropósito del estratégico puerto español de Tarragona fue para COSCO Shipping Ports y PTP Group.

La única oferta presentada en el proceso de licitación impulsado por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria aprobó la concesión por un plazo de 50 años. El proyecto tiene dos grandes patas: el Moll d’Andalusia y la terminal ferroviaria de La Boella, situada en el interior del recinto portuario.

El consorcio que obtuvo la concesión está formado en un 51% por Rapport Investment Ltd, que aglutina dos filiales de COSCO, y en un 49% por la filial ibérica de PTP.

La adjudicación fue aprobada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Tarragona con presentación pública del proyecto y la presencia de los máximos representantes de ambas empresas, el presidente del Puerto, Santiago Castellà, la consejera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, y el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.

Este proyecto representa la consolidación de la estrategia de expansión transatlántica de PTP Group hacia Europa, tras la operación de la Terminal de Cargas Generales de Cádiz, en marcha desde septiembre de 2024. Es también la primera plataforma portuaria de control conjunto sudamericano-asiático en suelo europeo en una ventana decisiva para la implementación del Acuerdo de Asociación Unión Europea–Mercosur.

Un dato destacado es la conectividad ferroviaria de ancho europeo, con articulación directa hacia Madrid, Cataluña, el norte de Europa y la región central europea.

Se destaca asimismo la capacidad y escala: más de 1.050 metros lineales de frente de atraque con 15 metros de calado para la operación simultánea de buques de distinto porte.

Objetivos operativos

Desde PTP Group informaron que uno de los objetivos será operar el Muelle de Andalucía en Tarragona bajo el régimen de terminal multipropósito, habilitando simultáneamente tráficos de contenedores, carga general convencional, vehículos, carga RoRo y project cargo.

Cumplir los compromisos mínimos de tráfico exigidos por el pliego: 125.000 Teus (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) anuales desde 2031 sobre la superficie base de 226.109 m², escalables a 325.000 Teus anuales si se opta por la superficie ampliada de 452.218 m².

Desplegar un plan de inversión comprometido del orden de €117 millones en grúas, equipamientos e instalaciones, sustancialmente superior al umbral mínimo del pliego (€60 millones para acceder al plazo máximo de concesión).

La propuesta articula a Tarragona como nodo de conexión entre las redes complementarias de los dos socios. PTP Group aporta su posición consolidada sobre la Hidrovía Paraná–Paraguay y posiciones estratégicas portuarias en cuatro países sudamericanos, con foco en tráficos agroalimentarios.

COSCO Shipping aporta su red global de terminales propias en EMEA y Asia, además de su capacidad como operador estatal con alcance global. El resultado es una propuesta que ofrece al mercado un corredor estable entre Sudamérica, África (vía RoRo), EMEA y Asia, con Tarragona como punto de tránsito y consolidación.

El presidente de Cosco Shipping Ports, Zhu Tao, recordó que la firma gestiona 50 terminales en todo el mundo. “Estamos convencidos de que el Puerto de Tarragona reforzará su papel como nodo global”, señaló. El director financiero de Cosco Shipping Bulk, Lin Feng, recordó que su flota supera los 500 barcos, lo que la convierten en la mayor del mundo en carga de graneles sólidos.

“El hecho de contar con un socio latinoamericano contribuirá a potenciar los flujos entre continentes. COSCO cuenta con terminales en el sudeste asiático y en África a las que hay que añadir las posiciones portuarias de PTP en América del Sur y la la flota de buques multipropósito de una de las filiales del grupo de capital chino, Cosco Bulk”, resaltó Guillermo Misiano, CEO de PTP Group.

Guillermo Misiano, CEO de PTP Group.

“Trabajar con COSCO en este proyecto ha sido una experiencia que cambia la perspectiva. Ellos traen algo que ningún operador portuario regional puede replicar: una red de 50 terminales y una flota propia que convierte a Tarragona en escala natural de sus rutas globales”, destacó Diego Nieves, country manager de PTP España.