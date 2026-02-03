Con un auditorio colmado en cada jornada por las más de 400 empresas de 56 países, Directivos de PTP Group Logistics expusieron en Miami su proyecto de Porto Murtinho.

La nueva terminal, situada en Mato Grosso do Sul (Brasil), fue presentada durante el evento Fertilizer Latino Americano.

La presentación estuvo a cargo del Country Manager, Francisco Catarino. También estuvieron presentes Ignacio Misiano y Paulo Marañón quienes participaron de jornadas de networking e interesantes conferencias con líderes de la industria.

Durante su exposición, Catarino destacó que “nuestra terminal se construirá en un área de 35 hectáreas en la Fazenda Santa Carmem II – Parte 1, donde se instalará la estructura de atraque destinada al movimiento de granos, fertilizantes y carga general, con una capacidad prevista de hasta 2,28 millones de toneladas por año”.

Asimismo, destacó que será un punto estratégico de entrada y salida en la Hidrovía Paraguay–Paraná para la pujante zona mediterránea brasileña.

“Estamos proyectando que el agro de Brasil crezca más de un 30% en los próximos 10 años, por lo que esta terminal es una solución logística fundamental”, expresó Catarino.

Con una inversión de más de 181 millones de reales, la terminal contará con muelles dobles para barcazas, y más de 70.000 toneladas de capacidad de almacenaje inicial para graneles y fertilizantes.

Se prevé que el plazo de ejecución de las obras sea inferior a cuatro años.