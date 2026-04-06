Con altos estándares constructivos, PTP Group Logistics España avanza a toda marcha en la construcción de su cámara refrigerada. Desde el grupo de capitales argentinos afirmaron que “durante este año estará operativa, lista para fortalecer la cadena logística de productos refrigerados y congelados, lo que promoverá a gran escala la calidad operativa”. Por su ubicación estratégica, el puerto de Cádiz es un nodo logístico de importancia en las rutas Sur-Norte y Mediterráneo Este-Oeste, con foco en la conexión con África. El equipo de PTP Group Logistics España integrado por Diego Nieves, Ignacio Oleaga Abad, Maria Flores Guerrero y Rocío Poquet Gómez, compartió los notables avances de esta obra que claramente optimizará el sistema de gestión desde la ciudad española de La Cabezuela. “Este mega proyecto de 15.000 metros cuadrados cubiertos conformará una instalación en capacidad de operar 20.000 posiciones de pallets, combinando espacios para productos refrigerados y congelados del sector pesquero, alimentario y farmacéutico”, subrayó Diego Nieves, country manager, para PTP Group Logistics España. La terminal contará con un Centro de Control Fronterizo (BCP) interior, lo que permitirá realizar inspecciones fitosanitarias y veterinarias sin necesidad de desplazar la carga, agilizando los tiempos operativos. “La demanda de nuestros clientes va hacia la integración vertical de nuestros servicios logísticos. Por ello, en el Puerto de Cádiz estamos creando una plataforma que responde a esa necesidad y enlaza directamente Europa, con Sudamérica y África”, afirmó Nieves.