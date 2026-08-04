En esta noticia <b>Plan de obras</b>

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) completó el proceso licitatorio para el retiro de los equipos actuales, la provisión e instalación de 75 nuevas defensas y la calibración del sistema en el muelle.

La inversión, de más de 2,5 millones de dólares, se realizará en el marco del Plan de Obras Integrales para el Puerto de Ushuaia con recursos obtenidos a partir de la optimización y el ahorro en la gestión operativa del puerto.

Las tareas permitirán homogeneizar la línea de contacto entre las defensas y los cascos de las embarcaciones, eliminando las diferencias existentes entre los distintos sectores del muelle. Asimismo, mejorará sustancialmente el soporte de carga de los buques contra el muelle.

Pese a las impugnaciones para frenar el avance de las obras, la ANPYN avanzará en plan de obras para la modernización del puerto hasta llevarlo a estándares internacionales, realizando las inversiones que no se realizaron durante décadas.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 270 días corridos. Su planificación contempla el desarrollo de manera coordinada con la actividad portuaria, asegurando la continuidad de las operaciones durante las obras.

Plan de obras

El cronograma de las obras continuará en los próximos días con el lanzamiento del llamado a licitación destinado a la renovación total del sistema de provisión de agua potable y suministro eléctrico, servicios fundamentales para la operatoria general del puerto.

Posteriormente, las acciones comprenderán la ejecución de los trabajos de refacción, reacondicionamiento y puesta a punto de los sitios 1, 3 y 5 del muelle. Estas tareas se complementarán con intervenciones estructurales específicas diseñadas con el propósito de adecuar de manera integral la infraestructura portuaria a los estándares técnicos internacionales exigidos para la actividad.

El plan de obras avanza en paralelo a la continuidad operativa del puerto, que se mantiene con una plantilla optimizada del 20% de trabajadores de los que utilizaba la administración previa, generando una mejora en los procesos y un significativo ahorro