En esta noticia <b>Sostenido esfuerzo</b>

El casco correspondiente a un buque pesquero que quedó fuera de servicio hace más de 15 años fue trasladado hasta el varadero de la Base Naval Mar del Plata para enfrentar la etapa final de desguace, trabajos contemplados en el plan integral de recuperación de espacios de amarre que lleva adelante el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata.

Con este nuevo paso se superan los 1400 metros lineales operativos recuperados a partir del retiro de embarcaciones inactivas que tuvieron por destino otros puertos, se reducen a chatarra o han sido hundidas en el Parque Submarino Cristo Rey, frente a las costas marplatenses.

Sostenido esfuerzo

“La recuperación de espacio operativo y las mejoras emprendidas con obra pública son fundamentales para nuestro puerto”, remarcó el presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez, y dijo que hay un sostenido esfuerzo para “generar trabajo y oportunidades” en el marco de un plan de acción que apunta a “garantizar un puerto seguro, cómodo y dinámico”.

Este último casco enviado al varadero de la Base Naval Mar del Plata, en un operativo coordinado entre el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, la unidad militar y Prefectura Naval Argentina, corresponde a lo que fue una embarcación pesquera de 46 metros de eslora que tuvo su primera escala de desarme y corte en los muelles de la terminal local.

Su nuevo destino permitió reordenar un importante espacio en las secciones 5ª y 6ª y eleva a 1.407 los metros lineales operativos recuperados desde que se puso en marcha este plan de remoción y desguace de embarcaciones inactivas.