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Con la firma del Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS), Argentina, Brasil, Chile y Paraguay acordaron iniciar el proceso de construcción progresiva del cielo único sudamericano, una iniciativa que busca promover una mayor integración regional a través de la liberalización del transporte aéreo.

La iniciativa se enmarca en la política de cielos abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, orientada a profundizar la desregulación del sector aerocomercial, ampliar la conectividad, fomentar la competencia y generar mejores condiciones para el desarrollo del transporte aéreo en beneficio de los pasajeros las cargas y las economías de la región.

Mediante este memorando de entendimiento suscripto entre autoridades del sector aéreo de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, las partes expresaron su voluntad de comenzar a trabajar conjuntamente en la construcción de un espacio aéreo regional más integrado, estableciendo las bases para avanzar hacia un esquema de mayor apertura entre los países signatarios.

Se acordó promover la libre prestación de servicios aéreos, incrementar la conectividad regional y fortalecer la integración económica, con el objetivo de avanzar progresivamente hacia la plena liberalización de los servicios aéreos como un componente esencial del futuro Cielo Único Sudamericano.

Con ese objetivo, las partes manifestaron su intención de concederse, de manera multilateral y recíproca, amplios derechos para la operación de servicios aéreos comerciales, contemplando todas las libertades del aire reconocidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incluyendo la Novena Libertad del Aire, conforme a los futuros acuerdos que se desarrollen en el marco de esta iniciativa.

Hub regional

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza viene operando como un punto de tránsito estratégico clave para la logística regional. Por ejemplo, desde la terminal de Aeropuertos Argentina Cargas, se transporta salmón fresco desde el sur de Chile hacia Miami y demás mercados internacionales. Lo mismo sucede con otros productos de exportación regional como espárragos o arándanos que utilizan las múltiples frecuencias aéreas de Ezeiza para llegar a los mercados mundiales.

JULIAN BONGIOVANNI

La industria del salmón chileno utiliza el puente aéreo y las rutas de carga operadas por compañías como LATAM Cargo y Aerolíneas Argentinas, desde ciudades como El Calafate o directamente desde terminales chilenas, para garantizar una cadena de frío rápida y eficiente.

Esta apertura de cielos a escala continental, sin dudas favorecerá la posición logística del principal aeropuerto de la Argentina.