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En marzo de 2026, la carga aérea internacional transportada desde, hacia y dentro de América Latina y el Caribe alcanzó 346.930 toneladas métricas. Esto representa un crecimiento interanual de 4,2% frente a marzo de 2025 y el mayor aumento registrado en este 2026. Brasil, Colombia y México se mantuvieron como los tres mayores mercados de la región y, por primera vez en el año, los tres registraron crecimiento interanual en el mismo mes.

El top tres de mercados de carga aérea internacional en la región por volumen lo encabezó Brasil con 79.274 toneladas métricas, luego siguió Colombia con 69.782 toneladas métricas y finalmente México con 57.418 toneladas métricas.

Por primera vez en 2026, los tres principales mercados de la región crecieron en el mismo mes: Brasil aumentó 0,9%, Colombia 6,2% y México 0,4% interanual.

El crecimiento regional se concentró en tres mercados: Colombia (+4.097 toneladas), Argentina (+3.993 toneladas) y Panamá (+2.581 toneladas) explicaron más del 90% del aumento neto regional en marzo.

Liderazgo

Argentina registró el mayor crecimiento porcentual de la región. Esto fue así porque la carga aérea internacional creció 25,1% interanual, impulsada por el corredor Argentina con Estados Unidos, que aumentó casi un 58%.

Brasil volvió a crecer después de siete meses consecutivos de caída. Movilizó 79.274 toneladas y registró el mayor volumen histórico para un mes de marzo desde el 2000. El corredor Brasil con Estados Unidos cayó 2,9%, aunque la reducción fue menor a la observada en enero y febrero.

El mercado entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe mantuvo crecimiento. El tráfico de carga aérea aumentó 2,2% interanual en marzo. El corredor Argentina con Estados Unidos creció 57,5%, mientras que en el acumulado enero-marzo el mercado regional con Estados Unidos registró una caída de 0,4%.

Asimismo, el tráfico aéreo entre España y América Latina y el Caribe continuó creciendo. Aumentó 4,7% interanual en marzo, impulsado principalmente por los corredores Brasil con España (+22%) y España con México (+8,6%).

“El liderazgo argentino, con 25,1% de crecimiento, el mayor de la región, demuestra lo que la apertura general. Preservarlo requiere que cualquier medida regulatoria en la región se construya en diálogo con la industria, especialmente en un contexto global de presión en costos operativos”, afirmó Peter Cerdá, CEO de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).