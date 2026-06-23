En esta noticia <b>Apoyo logístico</b>

Mediante la Disposición 10/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el Gobierno Nacional autorizó a la empresa Milenium Air S.A. a explotar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general.

La compañía prestará servicios de rampa bajo la modalidad de auto prestación, exclusivamente para sus propias aeronaves, en el Aeropuerto Internacional General Martín Miguel de Güemes de la provincia de Salta.

Entre las tareas autorizadas se encuentran el remolque, guiado y posicionamiento de aeronaves; el suministro de energía eléctrica en tierra; la asistencia a pasajeros; el apoyo a las operaciones de embarque y desembarque; la provisión de medios para el ascenso y descenso de pasajeros, así como para su desplazamiento dentro de las instalaciones aeroportuarias; el transporte, la manipulación, la carga y descarga de equipaje y carga liviana; y el apoyo general en rampa.

Apoyo logístico

Las operaciones estarán orientadas al apoyo logístico de actividades mineras que se desarrollan en la región, contribuyendo a fortalecer la conectividad y la capacidad operativa vinculada a uno de los sectores productivos con mayor crecimiento del norte argentino.

Con esta habilitación, Milenium Air se convierte en la decimotercera empresa autorizada desde el inicio de la política de Cielos Abiertos y de desregulación del sector aerocomercial, impulsada por el Gobierno Nacional para ampliar la oferta de servicios aeroportuarios, promover la competencia y mejorar la eficiencia operativa en los aeropuertos del país.

Milenium Air se suma a otras doce empresas ya autorizadas para brindar servicios aeroportuarios y de rampa en el país: American Jet, Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A., Escalum Investment S.A., MNZS S.A., Jet Handling FBO S.A., Swissport Argentina S.A., Acciona Servicios Argentina S.A., Crossracer Ramp y TALMA. De las trece empresas habilitadas, cuatro ya se encuentran operando en distintos aeropuertos del país.

De este modo, se deja atrás un modelo cerrado para avanzar hacia un sistema más competitivo, que mejora la calidad de los servicios aeroportuarios y contribuye a optimizar la eficiencia del sistema, manteniendo los estándares de seguridad operacional exigidos por la normativa vigente.