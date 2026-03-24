Con el lanzamiento de AI Subject Matter Expert (AI SME), una aplicación web y para móvil, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) apunta a ayudar al personal de operaciones a localizar con rapidez la información que necesitan sobre seguridad y transporte de carga. Esta herramienta proporciona respuestas precisas en cuestión de segundos, lo que facilita la toma de decisiones, refuerza el cumplimiento normativo y mejora la eficiencia en entornos en los que el tiempo es un factor crítico. En un inicio, el AI SME estará́ disponible para consultar el reglamento de mercancías peligrosas (Dangerous Goods Regulations, DGR) y el manual de manipulación de carga (Cargo Handling Manual, ICHM), publicaciones ambas de IATA, y se incorporará gradualmente a todas las publicaciones de referencia de la Asociación. Asimismo, IATA planea lanzar Air Cargo AI Excellence Hub, una plataforma que aglutina a aerolíneas, operadores de tierra, transitarios, proveedores de tecnología y reguladores con el fin de apoyar la integración ordenada de la IA en el transporte aéreo de mercancías. El Hub facilitará la colaboración en torno a las mejores prácticas en áreas como la gobernanza y el cumplimiento regulatorio, el intercambio de experiencias y el desarrollo y aplicación de estándares. También se está explorando el potencial de la IA para lograr eficiencias en el transporte aéreo de carga entre aerolíneas que mantienen acuerdos interlínea. Las partes trabajarán juntas en el desarrollo de un caso de uso que permita a las aerolíneas, a través de los diferentes sistemas informáticos que utilizan, colaborar en tiempo real en reservas, retrasos y cancelaciones mediante el uso de agentes de IA, con el fin de lograr la interoperabilidad de los sistemas entre los usuarios. Esta iniciativa forma parte de la prueba de concepto (POC, por sus siglas en inglés) de datos y tecnología en el marco del programa de alianzas estratégicas. “El alcance de la IA para acelerar la transformación digital del transporte aéreo de mercancías es enorme. En conjunto, estas iniciativas contribuirán a aprovechar al máximo el potencial de la IA mediante una adopción por parte del sector que sea coherente, interoperable y acorde con las normas mundiales de aviación. Estas iniciativas nos servirán para aprender e identificar otras áreas, como los procesos regulatorios, la innovación tecnológica y la cooperación, donde la IA contribuirá́ a que las operaciones sean más seguras, eficaces y eficientes”, declaró Brendan Sullivan, director global de Carga de IATA.