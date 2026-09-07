Poner unas gotas de limón en el termo antes de preparar el mate se convirtió en un pequeño truco casero que muchos incorporaron a su rutina.

La práctica genera curiosidad porque, además de aportar un leve toque cítrico, se le atribuyen distintos beneficios relacionados con el sabor, el aroma y la conservación del recipiente.

Aunque no se trata de un método indispensable para cebar un buen mate, el limón puede cumplir una función práctica en determinadas situaciones.

Para qué sirve poner unas gotas de limón en el termo antes de cebar mate

Una de las principales razones por las que algunas personas agregan limón en el agua es para aportar un sabor y aroma cítricos muy suaves. La cantidad utilizada suele ser mínima, por lo que no necesariamente modifica de manera significativa el gusto del mate, especialmente cuando se combina con una yerba de sabor intenso.

También existe la creencia de que el limón puede ayudar a reducir determinados olores o sabores que quedan en el termo después de varios usos.

Su acidez puede contribuir a remover algunos residuos, aunque unas pocas gotas agregadas en el agua no reemplazan una limpieza adecuada del recipiente.

Un sencillo truco con limón que algunos materos incorporan antes de preparar el agua para cebar. ChatGPT

¿El limón hace que el mate sea más saludable?

No hay que confundir este truco con un método capaz de transformar las propiedades nutricionales del mate. Agregar unas gotas de limón no convierte a la infusión en una bebida desintoxicante ni existen pruebas de que por sí solo genere grandes beneficios para la salud .

Sí puede aportar una pequeña cantidad de vitamina C, pero cuando se utilizan apenas unas gotas, la cantidad incorporada es reducida. Por eso, las afirmaciones sobre importantes efectos antioxidantes o sobre una supuesta “limpieza” del organismo deben tomarse con cautela.

Cómo usar limón en el termo sin arruinar el mate

Si se quiere probar el método, lo recomendable es utilizar solamente unas pocas gotas de jugo de limón y preparar el agua a la temperatura habitual para cebar mate. No es necesario agregar una cantidad abundante, ya que el sabor ácido puede terminar predominando y modificar demasiado el gusto de la yerba.

Además, el limón no debe utilizarse como sustituto de la limpieza del termo. Para evitar olores, residuos y acumulación de suciedad, el recipiente debe lavarse y secarse correctamente después de su uso, siguiendo las indicaciones del fabricante.