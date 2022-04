Le enseñan a otros empresarios a esquivar lo peor de hacer negocios en Argentina: qué trucos usan y cuál es el secreto

Remix surgió en 2019, en un momento en el que los tres socios fundadores, Martín Bär, Rodrigo Carr y Claudio Berman, estaban en la búsqueda de nuevos desafíos. Pero un llamado hizo que unieran fuerzas para darle solución a un déficit en el mercado. La idea tomó forma final en 2021.

Comprar afuera y que llegue a la puerta de casa, el negocio millonario que encontró este argentino



Aunque son una consultora de marketing y comunicación, se presentan como algo más. "Somos una usina de ideas creativas comerciales enfocados en generar soluciones junto a nuestros clientes para expandir su negocio", cuentan.

Los tres possen extensas trayectorias y un desafío: hacer de Remix una referencia. Martín Bär lleva más de 35 años de experiencia profesional comercial dentro de la industria de las comunicaciones y el marketing y es uno de los socios fundadores de la agencia Mix y La Nube Inquieta. Rodrigo Carr también lleva más de 30 años de experiencia liderando las agencias internacionales más importantes en países como la Argentina, Italia, Colombia y Chile. Fue responsable de las comunicaciones estratégicas de marketing de muchas de las 100 principales empresas Fortune . Y Claudio Berman es docente y socio y director general creativo de varias agencias nacionales y de red. También lleva más de 30 años atendiendo a las más importantes cuentas-

LA FUERZA DE LA UNIÓN

La idea central de Remix es potenciar tanta experiencia y ocupar un espacio que entienden que no estaba bien cubierto. Un trabajo profundo en la parte comunicacional sin dejar de lado las vivencias como empresarios nos permite "brindar una frescura que muy pocas agencias pueden dar", resalta Berman.

"Sé que a muchos le vamos a servir, porque nos relacionamos de empresario a empresario, no simplemente como consultora de comunicación. También hacemos trabajos a largo plazo y no hacemos trabajos de one shot", afirma Bär.

Desde Remix destacan la ayuda que brindan a la adaptación a las dinámicas y lógicas comerciales en las que las empresas buscan ingresar. "Hay empresas que buscan entrar a un mercado y no venden como esperaban. Si vos no entendes que en Pilar se duerme la siesta o que en Misiones se trabaja de 7 a 12 y después se abre de 17 a 20, no podés progresar como empresa" remarca Bär.

La inversoón inicial fue de $3.500.000 y aseguran que para este 2022 tendrán llegarán a $25.000.000. Pero esto no es todo, para el 2023 proyectan el doble de facturación.

Evolución acelerada

La pandemia, tema de vital importancia para la evolución digital, fue el común denominador con el que tuvieron que trabajar durante este tiempo en Remix. La llegada del E-commerce era algo inevitable, pero se aceleró con el aislamiento obligatorio.

"Muchos clientes nos decían que tenían en mente al e-commerce, pero que tuvieron que aplicarlo de manera inmediata. También sucedió lo mismo con el trabajo remoto (el home office). Los cambios siempre estuvieron y nosotros tenemos que adaptarnos constantemente" remarca Carr.

Nuevas tendencias

La principal preocupación del emprendimiento es poder brindar una visión de par a par a las empresas que solicitan sus servicios, para poder hacer un análisis más objetivo de sus realidades.

Blockchain, NFT, Metaverso y criptomonedas son temáticas de innovación en el candelero. "Es una realidad que está ahí afuera, no podemos ignorarlo. Esto es algo que se anticipó hace años, que tiene algunos temas legales en Argentina, pero que hoy esta sucediendo en nuestra cotidianeidad", manifiesta Bär y agrega: "Esto es como el Uber, los taxis pueden hacer 24 paradas, pero cuando la gente demanda y está usando eso, es una realidad".