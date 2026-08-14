Stanley 1913 anunció su colaboración con FARM Rio, una de las marcas brasileñas de moda y lifestyle más reconocidas a nivel internacional. La nueva colección combina el espíritu playero y tropical de FARM Rio con el diseño icónico de Stanley 1913, uniendo a dos marcas que comparten una mirada atravesada por la alegría, la originalidad y una fuerte apuesta por la expresión personal.

Con los estampados característicos de FARM Rio y las siluetas icónicas de Stanley 1913, esta imaginativa línea de inspiración tropical llega a la Argentina con la estampa Painted Banana —la colección global cuenta con un total de tres estampas—, disponible en los Quencher®️ de 1,18 L y 887 ml, además de las conservadoras Julienne y Madeleine.

Diseñada para destacar

Hojas verdes exuberantes, tonos intensos y charms coleccionables convierten a la colección en una carta de amor al verano y, al mismo tiempo, en un homenaje a las raíces brasileñas de FARM Rio. Inspirada en la enorme diversidad natural, la propuesta recrea una versión de ensueño de sus paisajes tropicales, su fauna y su flora. Palmeras, aves autóctonas y coloridos racimos de bananas son algunos de los motivos que cobran vida en los tres estampados exclusivos de la colección global.

“La cápsula de Stanley 1913 y FARM Rio captura la alegría, el optimismo y el amor por el color que define a ambas marcas”, expresó Katia Barros, fundadora de FARM Rio. “Pensada tanto para los días de verano como para las escapadas espontáneas, la colección combina estampados vibrantes y detalles lúdicos que invitan a la expresión personal dondequiera que te lleve la temporada.”, finalizó Barros.

Cada producto incluye además su propio charm distintivo: un racimo de bananas para el estampado Painted Banana y aves tropicales para Tropical Destiny y Tropical Woods, que suman un detalle original y lúdico a la colección.

Una alianza con intención

Crear productos únicos que impulsen la expresión individual y celebren la comunidad y la cultura es una misión compartida por ambas marcas globales y uno de los puntos de encuentro que dieron origen a esta colaboración.

“Nos unimos a la icónica marca FARM Rio para celebrar un espíritu compartido de expresión personal sin filtros”, señaló Kate Ridley, Chief Brand Officer de Stanley 1913. “Esta alianza se plasma en materiales y terminaciones audaces y lúdicas, ideales para el verano y pensadas para quienes buscan una rebelión alegre contra lo cotidiano”, subrayó la ejecutiva.

Stanley 1913 reafirma además su compromiso con el diseño responsable a través de esta colección, utilizando materiales reciclados en todos sus productos. Dos de sus siluetas alcanzan un 90% de acero inoxidable reciclado en su composición.

La colección Stanley 1913 | FARM Rio incluye:

Vaso térmico Quencher®️ H2.0 FlowState™️ de 1,18 L: suma un aire vacacional al día a día, con la hidratación bien fría que caracteriza a la línea Quencher®️.

Vaso térmico Quencher®️ H2.0 FlowState™️ de 887 ml: Una alternativa más compacta que mantiene el espíritu de la colección y suma color a la hidratación cotidiana.

Conservadora Julienne: Lista para acompañar días al aire libre, incluye hieleras reutilizables y cuenta con un diseño pensado para armar y desarmar fácilmente.

Conservadora Madeleine: Ideal para salidas y escapadas, con un diseño práctico pensado para facilitar su armado y guardado.

Los coloridos sets de charms, exclusivos de cada estampado, decoran tanto los Quenchers®️ como las conservadoras y aportan el toque tropical y lúdico que atraviesa toda la colaboración.

Disponibilidad en Argentina

La colección Stanley 1913 | FARM Rio estará disponible en Argentina a partir del 18 de agosto de 2026 a las 13 h en la tienda online de la marca: stanley1913.ar, en el local exclusivo de FARM Rio en Alcorta Shopping y en los locales exclusivos de Stanley ubicados en Unicenter, Alto Palermo, ⁠Alcorta Shopping y Arcos, entre otros.

En Argentina, Stanley 1913 es distribuida oficialmente por Grupo Mendizabal.