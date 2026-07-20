En esta noticia Dónde encontrar a Stanley en la Exposición Rural

Stanley, la marca líder mundial en hidratación y vida urbana, celebra una década de presencia ininterrumpida en la Exposición Rural de Palermo, reafirmando un vínculo que trasciende los productos para convertirse en parte de una tradición profundamente arraigada en la cultura argentina.

Del 16 al 26 de julio, la marca volverá a decir presente en el predio ferial de Palermo con una propuesta especialmente pensada para los miles de visitantes que cada año recorren el principal encuentro del campo argentino.

“Cumplir diez años consecutivos en La Rural tiene un enorme valor para nosotros porque representa una relación construida con quienes hicieron de Stanley parte de su vida cotidiana. El campo argentino tiene una cultura muy propia, donde el mate no es solamente una bebida: es una pausa, una conversación y una forma de compartir. Nuestro desafío es seguir innovando para acompañar ese ritual sin perder de vista aquello que lo hace único. El lanzamiento del Ideal Mate es una muestra de esa filosofía: escuchar a nuestra comunidad y desarrollar productos que enriquezcan una tradición tan nuestra", afirmó Facundo Mendizabal, fundador y presidente de Grupo Mendizabal , representante y distribuidor oficial de Stanley en Argentina.

Prensa Grupo Mendizabal

Durante toda la exposición, Stanley exhibirá sus principales lanzamientos globales, nuevas incorporaciones a su portfolio y ediciones especiales. Entre las grandes novedades se destaca la presentación del Ideal Mate, una nueva propuesta desarrollada para seguir perfeccionando la experiencia matera.

El nuevo concepto tuvo su primera aparición en la edición limitada de la colección dorada Messi x Stanley, donde despertó un gran interés entre los consumidores, y ahora se incorpora al portfolio como una propuesta de la marca en distintos colores y formatos.

Desde hace diez años, Stanley acompaña la evolución de una comunidad que hizo del mate una experiencia cada vez más personal. La marca logró integrarse a la vida cotidiana de millones de argentinos combinando innovación, diseño y rendimiento con una costumbre que atraviesa generaciones.

En esta edición aniversario de la Exposición Rural, Stanley invita nuevamente a productores, familias y visitantes a descubrir sus últimas novedades y celebrar diez años compartiendo una misma tradición.

Prensa Grupo Mendizabal

Dónde encontrar a Stanley en la Exposición Rural

Los visitantes podrán recorrer dos espacios de Stanley dentro de la muestra. El principal estará ubicado al aire libre, contiguo al Pabellón Equinos, donde la marca exhibirá sus principales lanzamientos, novedades y el nuevo Ideal Mate.

Además, Stanley contará con un segundo stand dentro del Pabellón Verde con oportunidades exclusivas durante toda la exposición.