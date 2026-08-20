El Gobierno de Santa Fe implementó un instrumento inédito para que las micro, pequeñas y medianas empresas, y los comercios, accedan a financiarse a través del Mercado Argentino de Valores (MAV), y que puedan hacerlo con los más de 250 agentes miembros MAV.

La medida consiste en que el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Gustavo Puccini, inyectó un aporte de $ 1000 millones al MAV para dar inicio formal a una línea de financiamiento que permitirá descontar documentos bursátiles con tasa bonificada.

Cheques

Esta herramienta novedosa en el país está destinada a quienes busquen financiarse para capital de trabajo mediante el cambio de cheques de pago diferido, pagarés bursátiles electrónicos o facturas de crédito electrónicas.

Desde el gobierno provincial estiman que el fondo podrá financiar alrededor de 8000 operaciones por hasta $ 122.000 millones.

El titular de la cartera productiva, Gustavo Puccini, remarcó: “Venimos de demostrar que la demanda existe y que la respuesta del Estado funciona, como lo vimos con los más de $ 3200 millones que movilizamos con el Banco Municipal y con la línea que hoy mantenemos activa en el Banco de Santa Fe”.

Mejores tasas

“Hoy -agregó- damos un paso más al integrar formalmente al Mercado Argentino de Valores: estamos poniendo $ 1000 millones para que, a través de 250 operadores en todo el país, las empresas santafesinas consigan las mejores tasas para trabajar y producir”.

A partir de este aporte, se podrán negociar hasta 8112 documentos por un volumen estimado de $ 122.000 millones, considerando un valor promedio de $ 15 millones por documento y un plazo promedio de 30 días.

Financiamiento

De esta manera, el fondeo provincial permite multiplicar significativamente el crédito disponible y ampliar el alcance del financiamiento productivo a través de los más de 250 agentes que el MAV tiene desplegados en todo el país.

“Es una herramienta más que se suma a otros instrumentos impulsados por la Provincia, como el Fogafe (Fondo de Garantías de Santa Fe), que están orientados a profundizar el acceso al mercado de capitales y mejorar las condiciones de financiamiento para las Pymes santafesinas”, destacó el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Pymes

Por su parte, Alberto Curado, presidente de MAV, consideró: “Esta es una demostración fehaciente de que la articulación público privada existe, con voluntad, compromiso y objetivos claros de desarrollo. Estamos seguros que este paso es solo el inicio de un sendero colaborativo mucho más profundo en pos del desarrollo de nuestras Pymes”.

La antesala de esta medida se desarrolló también a través del MAV y se usó como Agente de Liquidación al Banco Municipal de Rosario. En esa oportunidad se concretaron 125 operaciones por más de $ 3215 millones en apenas 90 días.

El mismo esquema se implementó con el Banco de Santa Fe y se encuentra vigente. La herramienta permite a cada empresa o comercio negociar instrumentos para capital de trabajo, con un monto máximo por cada usuario de hasta $180 millones.

Cómo acceder: paso a paso

1. Contacto a un agente miembro MAV: la pyme interesada se contacta directamente con un agente registrado. La nómina completa se encuentra disponible en: https://mav-sa.com.ar/agentes/nomina-de-agentes

2. Gestión y envío: el agente se encarga de solicitar a la Provincia el Certificado de Elegibilidad y envía la operación al Mercado Argentino de Valores (MAV).

3. Liquidación con tasa bonificada: el MAV acredita el monto directamente en la cuenta de la empresa, aplicando la bonificación de tasa que otorga la Provincia de Santa Fe.

Capacitación

La iniciativa se complementa con un esquema integral de asistencia técnica, capacitación y difusión financiera desplegado por la Provincia en articulación con el MAV y los gobiernos locales.

De esta manera, el programa no solo resuelve la necesidad inmediata de liquidez para capital de trabajo, sino que promueve una modernización estructural y la inclusión financiera del ecosistema productivo santafesino.