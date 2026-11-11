Informes de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” y del Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas advirtieron sobre potenciales riesgos para la salud asociados a los productos Stanley falsificados evaluados en el marco de distintas causas judiciales abiertas por falsificación de la prestigiosa marca de termos.

Los documentos fueron elaborados a partir de medidas solicitadas por Grupo Mendizabal y admitidas por el Juzgado interviniente. Se suman a un informe técnico de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y a un informe de ensayo del Instituto Nacional de Alimentos (INAL).

Productos Stanley falsificados Grupo Mendizabal

La documentación reunida aporta evidencia oficial sobre los materiales y la composición de las muestras estudiadas, así como una evaluación de sus implicancias toxicológicas.

Los principales hallazgos

En su informe del 13 de agosto de 2026, la Unidad de Toxicología del Hospital Gutiérrez identificó como principal hallazgo de interés toxicológico una concentración de cobre superior al límite reglamentario.

La evaluación concluyó que los productos no conformes presentan potencialidad de riesgo sanitario, debido a la utilización de materiales no autorizados y, en esos dos casos, a la concentración de cobre detectada.

Productos Stanley falsificados Grupo Mendizábal

Por su parte, el informe del Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas, fechado el 30 de septiembre de 2026, señaló incumplimientos de los requisitos del Código Alimentario Argentino en los utensilios analizados por contener manganeso y silicio. También describió los posibles efectos de la exposición al cobre y al manganeso, y la mayor sensibilidad de bebés y niños frente al exceso de estos elementos.

Las conclusiones se refieren a los productos falsificados analizados. Los documentos describen hallazgos y potenciales riesgos sanitarios; la información aquí presentada no reporta casos de personas afectadas por el uso de esas muestras.

Productos Stanley falsificados Grupo Mendizábal

Puesta a disposición de las autoridades

A partir de estos resultados, Grupo Mendizabal, a través de sus abogados Dr. Sebastián Basualdo y Dr. Ángel Fabian Berthet, solicitará al Juzgado interviniente que los informes sean puestos oficialmente en conocimiento de ANMAT–INAL, el Ministerio de Salud de la Nación, ARCA y el Ministerio de Seguridad Nacional. También pedirá que se arbitre su circulación a las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo es que los organismos competentes cuenten con esta documentación para evaluar las medidas de prevención, fiscalización e información a los consumidores que correspondan.

Productos Stanley falsificados Grupo Mendizábal

Para Grupo Mendizabal, la evidencia reunida aporta una dimensión sanitaria adicional a las actuaciones por falsificación y constituye una herramienta para promover decisiones de compra informadas y contribuir a la protección de los consumidores.

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