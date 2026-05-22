En un contexto donde la optimización de costos y la eficiencia operativa se volvieron variables centrales para la competitividad, cada eslabón de la cadena logística empieza a ser revisado con mayor profundidad. En ese escenario, el embalaje -tradicionalmente percibido como un insumo- comienza a adquirir un rol más estratégico.

Euro Packaging, una compañía local de más de 30 años en el mercado, es un actor protagónico de este cambio de mirada. Con una trayectoria consolidada en el mercado argentino, la compañía viene ampliando su propuesta con foco en la eficiencia de las operaciones de sus clientes, integrando insumos, equipamiento y asesoramiento técnico.

“Durante muchos años el embalaje fue visto como un costo en el que no se podía incidir. Hoy cada vez más empresas lo entienden como una variable que impacta directamente en su productividad. En Euro Packaging estamos para dar este tipo de solución integral.”, señala Mariela Compagnucci; Gerente General de Euro Packaging.

Y complementa; “cuando se analizan los procesos en detalle, aparecen oportunidades de mejora que no siempre son evidentes a simple vista, pero que tienen impacto concreto en la operación.”

La incorporación de tecnología, el uso de maquinaria específica y el análisis técnico de cada proceso permiten abordar el embalaje desde una perspectiva más amplia. En la práctica, esto se traduce en procesos más estandarizados, reducción de tiempos operativos y un mejor aprovechamiento de los insumos.

Euro Packaging

“Hay casos donde pequeños ajustes generan mejoras significativas. Desde la forma de aplicación del film hasta la automatización de ciertos procesos, todo suma en términos de eficiencia. El desafío es entender la lógica de cada operación y acompañar al cliente en ese camino de mejora continua.” menciona Compagnucci.

Recientemente la empresa comenzó a ofrecer diversas opciones para la paletización, adaptándose a diferentes volúmenes de producción: envolvedoras semiautomáticas y robots, selladoras automáticas para termocontraible, maquinas precintadoras de cajas, ofreciendo la modalidad de venta, alquiler o comodatos de las mismas que incluyen servicios de mantenimientos preventivos y correctivos.

“El diferencial de Euro Packaging radica en su servicio de consultoría personalizada que incluye un diagnóstico preliminar, pruebas de rendimiento, análisis de ahorro y finalmente propuesta a medida para cada cliente. Con tan solo una visita a planta logramos mejorar la calidad de la envoltura al mejor precio del mercado, sin importar el tamaño de la empresa. Este método tan práctico hace que cualquier compañía acceda a reducir sus costos en forma inmediata. Nuestro cambio de mentalidad va en línea con las necesidades de los clientes” refuerza Mariela Compagnucci, quien desde hace dos años lidera la compañía.

Euro Packaging

Este cambio de enfoque también responde a una tendencia dentro del mercado de embalaje; la necesidad de trabajar con proveedores que no solo entreguen productos, sino que aporten conocimiento, capacidad de análisis y soluciones aplicadas a la realidad de cada industria. En un entorno donde cada punto de eficiencia cuenta, el embalaje empieza a ocupar un lugar distinto dentro de la agenda de las compañías y quienes logren interpretarlo como parte de su estrategia operativa tendrán una ventaja competitiva clara.

Desde sus inicios Euro Packaging que cuenta con una alianza estratégica con Ipesa, la empresa líder en producción y soluciones de polietileno para envases. Esta alianza le permite comercializar aproximadamente el 50 % del stretch que se consume en el país.