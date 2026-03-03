En el marco de la convención minera más importante del mundo, la PDAC 2026, se celebró el Argentina Day, que reunió a una comitiva federal integrada por los gobernadores de Jujuy y Río Negro, y representantes de las provincias de Catamarca, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Santa Cruz, acompañados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el fin de exponer las ventajas competitivas de las provincias argentinas. La jornada contó también con la participación de autoridades nacionales, representadas por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel Gonzalez; el secretario de Minería, Luis Lucero; y el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), Diego Sucalesca. Asimismo, estuvieron presentes la embajadora argentina en Canadá, Josefina Martínez Gramuglia, y el embajador canadiense en Argentina, Stewart Wheeler. Durante el encuentro, se destacaron las reformas económicas y las garantías de seguridad jurídica que ofrece el país para los grandes proyectos de inversión, ante la presencia de directivos de empresas líderes como Glencore, Eramet, Goldman Sachs y Lundin Mining. Los inversores coincidieron en resaltar el potencial geológico de clase mundial de la Argentina y su rol estratégico en la transición energética global. Respecto al desarrollo de la actividad en territorio jujeño, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, señaló: “Jujuy es la tercera provincia en exportación minera del país, con ventas que representan el 80% de nuestro total. Buscamos seguir apoyando la actividad impulsando el desarrollo de las comunidades locales como proveedores y generadores de empleo”. Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, remarcó que: “Río Negro está decidido a ser protagonista de la minería moderna; tenemos los recursos y la decisión política para convertir nuestro potencial geológico en oportunidades concretas de desarrollo para nuestra gente”. El vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, expresó: “La minería es nuestra actividad principal y una política de Estado. Garantizamos un entorno seguro para que los inversores desarrollen proyectos locales o compartidos, reviviendo una industria que es la esperanza de nuestro pueblo”. En la misma línea, la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, sostuvo que: “Trabajamos de cara a la comunidad con equipos técnicos que evalúan de manera constante la línea base de cada proyecto. El desafío es poner nuestros recursos al servicio del desarrollo cuidando siempre el medio ambiente”. Asimismo, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, destacó: “Mendoza ha iniciado un camino de transformación con la reactivación de Malargüe Distrito Minero Occidental, demostrando que con sustentabilidad y consenso social podemos ampliar nuestra matriz productiva”. El ministro de Minería de Salta, Ignacio Lupión, manifestó: “Queremos recibir nuevas inversiones a través del trabajo conjunto y la articulación público-privada. El camino para apoyar el desarrollo en Salta es la coordinación estratégica entre la Nación, la provincia y el sector minero”. Por su parte, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, subrayó: “San Juan ratifica su liderazgo con proyectos de cobre de clase mundial que son fundamentales para la descarbonización; nuestra provincia ofrece la seguridad jurídica y la infraestructura que el inversor necesita”. Por último, el ministro de Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, concluyó: “Como principal provincia exportadora de oro y plata de la Argentina, Santa Cruz continúa fortaleciendo su modelo de exploración para garantizar que la actividad siga siendo el motor de nuestra economía regional”.