En esta noticia Características y requisitos para participar

El Consejo Federal de Inversiones lanzó la convocatoria para postular proyectos a Innova CFI su fondo de inversión en innovación orientado a resolver desafíos productivos y tecnológicos en el territorio federal.

Las startups científico-tecnológicas de todo el país que presenten proyectos con grado de avance mínimo de TRL-4 y necesiten financiamiento estratégico para resolver problemas locales y/o globales tendrán tiempo de presentar sus propuestas hasta el próximo 26 de junio.

Innova CFI se consolida como el primer fondo de capital de riesgo del país asociado a un organismo de desarrollo. A través de este instrumento, se busca acompañar a proyectos de todas las verticales tecnológicas que se encuentren en etapas de tempranas de desarrollo (Pre-seed y Seed), garantizando que el conocimiento generado en las provincias se traduzca en soluciones concretas para las problemáticas de las economías provinciales.

Al respecto, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, señaló: “Con el inicio de esta convocatoria ponemos en marcha de manera efectiva un instrumento sumamente novedoso para nuestro ecosistema productivo.

La apuesta que hace el Consejo junto a las provincias es dotar al país de herramientas ágiles, flexibles y estratégicas que acompañen a las empresas de base científico-tecnológica que realizan actividades intensivas en investigación y desarrollo en sus propios territorios".

Características y requisitos para participar

El funcionamiento de Innova CFI se basa en un esquema de financiamiento flexible adaptado a modelos de negocio intensivos en investigación y desarrollo (I+D). El instrumento utilizado es la deuda condicionada, un préstamo que comienza a repagarse únicamente cuando el proyecto alcanza el éxito comercial, con cuotas proporcionales a la facturación de la empresa.

Adicionalmente, cuenta con una cláusula de convertibilidad, permitiendo que la inversión se transforme en participación accionaria sin intervenir en el management de la compañía.

Entre los requisitos excluyentes para acceder al fondo, las empresas postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener una antigüedad máxima de 7 años.

Contar con un nivel de madurez tecnológica mínima de TRL-4.

Presentar un plan de inversión proyectado a máximo 24 meses.

Desarrollar la mayoría de sus actividades de I+D dentro de la República Argentina, generando externalidades positivas en alguna de las provincias.

La tesis de inversión del fondo es agnóstica en cuanto a sectores de actividad. Esto permite dar respuesta a una amplia gama de demandas tecnológicas —desde desarrollos en biotecnología hasta soluciones de desarrollo de software aplicadas al sector energético—, priorizando siempre el impacto territorial de la propuesta.

Con la apertura de esta ventanilla de financiamiento, el CFI reafirma su compromiso histórico de más de 65 años con la planificación y el desarrollo sostenible de las provincias argentinas, integrando la innovación financiera y tecnológica como pilares de su estrategia de asistencia técnica para fortalecer el entramado productivo federal.