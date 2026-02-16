Después del caso de la falta de transparencia en los precios y accesibilidad a los boletos para los conciertos de BTS, que se realizarán en mayo de este año, Iván Escalante de Profeco señaló que 24 horas antes de la primera venta de entradas se tendrá que informar de los precios, lugar, fecha, horarios y artistas. El día de mañana es el último día para que Ticketmaster presente alegatos en el caso de las irregularidades del concierto de BTS, según señaló el titular de la Profeco en la mañanera de hoy. Según los nuevos lineamientos que “presentarán en los próximos días” los organizadores deben presentar un plano del evento o mapa a quienes quieran comprar sus entradas. Debe anunciar con al menos 24 horas de anticipación, el monto total del precio a pagar por las entradas, según la sección. Con esto se busca eliminar las tarifas dinámicas, donde según la demanda de los boletos, éstos subían de precio artificialmente. Entre la información que deben dar con anticipación también está que, en caso de cancelación, cuáles serán las vías de devolución de la cantidad pagada por los boletos. Ahora, con al menos 24 horas antes de que inicie el evento, se tendrá que informar sobre cualquier cambio de logística, por ejemplo, por dónde se debe ingresar al recinto o algún otro cambio que afecte a los asistentes. No se puede obligar a comprar un paquete VIP para comprar un boleto al evento. Es decir, cualquier “servicio adicional deberá ser opcional”. “Estos lineamientos sobre el precio anunciado busca combatir a los precios dinámicos”, señaló el titular de la Profeco, Iván Escalante. En el caso de las irregularidades por la venta digital de boletos para los conciertos de BTS en el Ciudad de México, ya que se presenten los alegatos o pruebas por parte de Ticketmaster, se podría modificar la multa que debe pagar la compañía.