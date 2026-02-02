La preventa y venta de los boletos se realizó durante enero de 2026

El caso de los altos precios para el concierto de BTS en México ha provocado que cambien las reglas para las compañías organizadoras y encargadas de la venta de boletos en el país. Iván Escalante, encargado de la Profeco, anunció una multa por más de MXN $5 millones a Ticketmaster, que se le notificó desde el 28 de enero.

Dos días antes, Claudia Sheinbaum había enviado una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, donde le solicitaba su intervención para abrir más fechas de la banda de K-Pop en el país. El contacto se dio después de conocer el caso de miles de quejas que la Procuraduría Federal del Consumidor había recibido.

Durante su conferencia de prensa de este lunes (2 de febrero), la presidenta dijo que ya recibió un mensaje del presidente de Corea del Sur: “Ya están en contacto con la empresa promotora”.

Ya el gobierno de México le había pedido a Ticketmaster y a Ocesa que se pronunciaran sobre los precios, su preventas, qué tantos boletos se asignaron en cada etapa de venta, así como el mapa de asientos. Iván Escalante, señaló que, de no responder con pruebas, la multa se hará efectiva a Ticketmaster el 12 de febrero.

El descontento de los fanáticos de la banda, provocó miles de reclamos y millones de mensajes de correo electrónico hacia la Profeco. Se trata de un esfuerzo coordinado por el ARMY mexicano, parte de uno de los clubes de fans que se estima es de los más grandes del mundo.

El encargado de la Profeco también mencionó a las plataformas de reventa StubHub, Helloticket y Viagogo a quienes se les emitieron exhortos. “Deben ajustarse a la regulación nacional y evitar prácticas desleales contra las personas consumidoras”. No solo para el caso de BTS, sino de cualquier otro concierto o evento. “De no haber respuesta, se iniciarán sanciones legales y administrativas” contra estas plataformas.

Mientras tanto, señaló que se están elaborando nuevos “lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos” de la mano de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Se publicarán “en las próximas semanas” en el Diario Oficial de la Federación.