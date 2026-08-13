El fundador y CEO de Infobae, Daniel Hadad, presentó este jueves en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el cortometraje El Libertador, una producción realizada con inteligencia artificial que recrea el encuentro que mantuvieron José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento en Francia en 1846.

La actividad reunió a una nutrida concurrencia integrada por dirigentes políticos, empresarios, jueces, académicos, periodistas y referentes sindicales.

Entre los asistentes estuvieron el expresidente Mauricio Macri; los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Poggi (San Luis); el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; además de legisladores nacionales, intendentes y dirigentes de distintos espacios políticos.

También participaron intendentes del conurbano bonaerense como Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Gastón Granados (Ezeiza), junto al senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro y otras figuras del peronismo, el radicalismo y el PRO.

Antes de la proyección, Hadad se refirió al legado de los próceres retratados en la obra y estableció un paralelismo con los desafíos actuales del país.

“Curiosamente de los primeros cuatro presidentes, dos eran periodistas de profesión”, señaló en referencia a Sarmiento y Bartolomé Mitre, comentario que despertó aplausos y risas entre los presentes.

En su discurso, el empresario y periodista sostuvo que “nuestro queridísimo país, al que amamos todos los que estamos acá, todavía no terminó de arrancar”. En ese contexto, destacó la necesidad de alcanzar acuerdos amplios y de fortalecer la convivencia democrática.

“La Nación necesita, entre otras cosas, la experiencia y consensos. Los consensos y la tolerancia requieren entender que el disenso nos ayuda, que podemos pensar diferente y podemos tener distintos matices, pero que eso de ninguna manera nos transforme en enemigos”, afirmó.

Hadad repasó además distintas etapas de la historia argentina. Diferenció la construcción de la libertad, representada por la figura de San Martín, de la consolidación institucional que atribuyó a los gobiernos de Mitre, Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca.

Durante esa exposición recordó que el analfabetismo alcanzaba el 79% durante la presidencia de Sarmiento y que, al finalizar el mandato de Roca, se había reducido a un dígito.

El cortometraje, de aproximadamente 20 minutos de duración, reconstruye el encuentro que San Martín y Sarmiento mantuvieron en Boulogne-sur-Mer cuando el Libertador transitaba sus últimos años en Francia y el futuro presidente argentino se encontraba exiliado durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas.

La producción fue desarrollada por el equipo de Inteligencia Artificial de Infobae y cuenta con las voces de Arturo Puig en el papel de San Martín y Juan Leyrado como Sarmiento. El trabajo se apoya en documentos escritos por el propio Sarmiento tras aquella reunión y contó con el asesoramiento histórico del periodista Adrián Pignatelli, mientras que el guion fue elaborado por Marcelo Camaño.

Además de recrear la conversación entre ambos protagonistas, la obra aborda episodios centrales de la campaña libertadora, entre ellos el Cruce de los Andes de 1817, y repasa los últimos años de la vida de San Martín en territorio francés.

Según explicaron sus realizadores, El Libertador se presenta como una reconstrucción basada en hechos reales y no como una ficción histórica. La producción busca recuperar, mediante herramientas de inteligencia artificial, el diálogo entre dos figuras fundamentales de la historia argentina que contribuyeron a la construcción del país desde trayectorias y visiones diferentes.

Tras la proyección, Hadad recibió el saludo de dirigentes, empresarios y representantes de distintos ámbitos que asistieron al evento. Entre ellos se encontraban Jorge Brito, Eduardo Costantini, Marcos Bulgheroni, Nicolás Pino, Miguel Pichetto, María Eugenia Vidal, Hernán Lacunza, Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti, Guillermo Montenegro, Cristian Ritondo, Ariel Sujarchuk, Sebastián Galmarini y Juan Manuel Abal Medina, entre otros.

También participaron magistrados como Ricardo Lorenzetti, Ariel Lijo y Ernesto Kreplak, además de referentes sindicales, consultores políticos y periodistas de distintos medios.

La elección de la fecha de presentación coincidió con la proximidad de un nuevo aniversario de la muerte de San Martín, ocurrida el 17 de agosto de 1850. El cortometraje estará disponible desde esa fecha en el sitio web y el canal de YouTube de Infobae.