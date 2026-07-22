Binance, la plataforma global de activos digitales más grande del mundo por volumen de operaciones y número de usuarios, anuncia el nombramiento de Matías Alberti como gerente general para Argentina y Cono Sur. En este rol, liderará las operaciones y estrategias de la región, con foco en seguir consolidando a Binance como la plataforma de referencia para que los usuarios gestionen sus finanzas diarias, con pagos, rendimientos, inversiones y transferencias, en un solo lugar.

Matías se incorpora al equipo regional liderado por Daniel Acosta, Head of Latin America de Binance.

“Es un honor sumarme a Binance para liderar la estrategia en Argentina y el Cono Sur. Argentina es uno de los mercados más dinámicos del mundo en adopción cripto, pero también es un mercado donde el acceso a servicios financieros sigue siendo un desafío para mucha gente. Esa es precisamente la oportunidad: Binance no es solo un exchange de criptomonedas, es una super app financiera, y Argentina es donde esa propuesta de valor integral se vuelve más relevante. Nuestro objetivo es que cada vez más personas puedan pagar, preservar valor, invertir y enviar dinero desde una sola plataforma, de forma simple y accesible", señaló Matías Alberti.

“Estamos muy entusiasmados con la llegada de Matías a Binance. Argentina y el Cono Sur son regiones extremadamente dinámicas en términos de desarrollo cripto, con usuarios que ya entienden el valor de las herramientas financieras digitales. Con su experiencia, vamos a profundizar en nuestra estrategia de ofrecer productos y servicios que resuelvan necesidades reales, desde pagos del día a día hasta inversión y transferencias transfronterizas, posicionando a Binance como la plataforma para gestionar las finanzas cotidianas de los usuarios en la región“, comentó Daniel Acosta.

Con más de 7 años de experiencia en fintech y cripto, Matías ha liderado lanzamientos de mercado, ejecución regulatoria y equipos multifuncionales en distintos contextos y países. Antes de incorporarse a Binance, se desempeñó como country manager de Coinbase en Argentina. Previamente fue Chief Operating Officer y Country Manager en Buenbit, con operaciones en Argentina, México y Perú, y Global Head of Operations en Clara, con foco en LATAM. También cuenta con experiencia como cofundador de dos startups de tecnología fintech.

Es Contador Público egresado de la Universidad Nacional de La Plata y Magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella. Además, cuenta con estudios de posgrado en Blockchain y Fintech por IEBS (España).

Binance ha sido incorporada al Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de la República Argentina. El registro de Binance ante la CNV refleja el compromiso de la empresa con el cumplimiento normativo, tanto en Argentina como a nivel mundial, en pos del crecimiento y la expansión de la industria cripto de manera segura y sostenible. Con este registro, el sitio web y la app de Binance para Argentina se encuentran completamente disponibles para los usuarios locales, brindándoles acceso al conjunto completo de servicios y herramientas de Binance.

En línea con sus estándares globales, el Programa de Cumplimiento de Binance incluye robustas políticas y controles contra el lavado de dinero (AML) y un marco integral para combatir el financiamiento del terrorismo (CFT). Además de los rigurosos controles AML y CFT, componentes clave del programa de cumplimiento de Binance incluyen procesos de verificación de identidad robustos (conocidos como KYC y KYB) y la unidad de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC), líder en la industria, diseñada para asistir a las fuerzas del orden en la investigación de delitos relacionados con cripto y en el desarrollo de capacidades, fortaleciendo la seguridad colaborativa del ecosistema.