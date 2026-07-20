Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de trading, celebra su noveno aniversario con más de 323 millones de usuarios registrados en más de 100 países.

Cuando Binance se lanzó en julio de 2017, menos de 6 millones de personas en todo el mundo poseían criptomonedas. Hoy, esa cifra supera los 741 millones, lo que representa un crecimiento de más del 12.000% en menos de una década. En ese mismo período, la base de usuarios de Binance creció de cero a 323 millones, lo que significa que aproximadamente el 43% de todos los holders de cripto del mundo usan Binance actualmente.

Este hito llega en un momento en que los activos digitales están pasando de los márgenes de las finanzas globales al centro de la escena. La participación institucional se encuentra en niveles récord, con ETFs y fideicomisos de activos digitales que ahora poseen más del 12% del suministro circulante de BTC.

Al mismo tiempo, se están desarrollando marcos regulatorios en el G20, la Unión Europea, Medio Oriente y el Sudeste Asiático. Las fronteras entre las finanzas tradicionales y la infraestructura cripto se están difuminando de maneras que habrían sido difíciles de prever cuando Binance se lanzó.

Para Binance, este aniversario es más que una reflexión sobre nueve años de crecimiento. También es una declaración de intención: convertirse en la superapp financiera líder del mundo, llevando acceso a los mercados globales a su objetivo de más de tres mil millones de usuarios en todo el mundo.

Fundada por CZ en 2017, Binance es una de las mayores plataformas cripto del mundo.

Binance en cifras

323 millones de usuarios registrados a nivel global, con un crecimiento de aproximadamente 7% solo en el primer semestre de 2026, lo que representa cerca del 43% de todos los holders de cripto del mundo.

Más de 156 billones de dólares en volumen de trading acumulado histórico en todos sus productos (7,8% más frente a los 145 billones al cierre de 2025), una cifra que supera el PIB anual combinado de Estados Unidos, China, Japón, Alemania y el Reino Unido

Los usuarios institucionales crecieron 9% en el primer semestre de 2026, reflejando una maduración continua de la base compradora

Más de 80.000 millones de dólares en volumen mensual de trading de TradFi desde marzo de 2026

11% más monedas y 3% más pares de trading añadidos en el primer semestre de 2026, ampliando el acceso al mercado

De exchange cripto a plataforma integral

Durante el último año, Binance amplió su oferta de productos hacia instrumentos financieros tradicionales, junto con su oferta existente de activos digitales. Estos productos están construidos sobre la infraestructura nativa de blockchain de Binance, lo que permite liquidación en stablecoins, acceso al mercado 24/7 y funcionalidad entre distintas clases de activos dentro de una sola plataforma.

Incluso mientras Binance se expande hacia nuevas clases de activos, su negocio principal de cripto sigue demostrando la profundidad y resiliencia que han definido su posición de mercado desde el primer año:

Binance ya ha procesado 156,4 billones de dólares en volumen histórico total de trading, sumando aproximadamente 11,4 billones de dólares solo en el primer semestre de 2026, un aumento del 7,8% frente al cierre de 2025.

Los usuarios institucionales también crecieron 9% en el mismo período, reforzando la tendencia de una participación cada vez más profunda del capital profesional en los activos digitales.

Este crecimiento ocurrió a pesar de un entorno de mercado más desafiante en el primer semestre de 2026, lo que indica que la participación de los usuarios está impulsada por una adopción estructural y no por ciclos de mercado de corto plazo.

Construyendo hacia tres mil millones de usuarios

La expansión hacia productos financieros tradicionales refleja la visión de Binance de construir la superapp financiera líder en el mundo, que consolide trading, pagos, ahorro y acceso a mercados globales en una sola plataforma. El camino hacia los tres mil millones de usuarios pasa por mercados históricamente desatendidos por las instituciones tradicionales, donde la infraestructura nativa de blockchain puede ofrecer servicios financieros a un costo y escala que los sistemas heredados no pueden igualar.

Los datos de la industria respaldan la magnitud de esta oportunidad. Se estima que 741 millones de personas poseen cripto a nivel global, frente a aproximadamente 630 millones de cuentas bursátiles online. La infraestructura cripto ya llega a más personas que el corretaje tradicional de acciones, y esa brecha sigue ampliándose.

Fuente: bloomberg Fuente: bloomberg

“Hace nueve años, nos propusimos aumentar la libertad del dinero a nivel global. Lo que hemos construido es una infraestructura que funciona para todos. Funciona tanto si eres un trader minorista en un mercado emergente como si eres un inversionista institucional en un centro financiero. Cuando nos lanzamos en 2017, menos de 6 millones de personas poseían cripto. Hoy son 741 millones, y 323 millones de ellas están en Binance. Eso no es solo crecimiento. Es un cambio en la forma en que el mundo accede a las finanzas. Apenas estamos comenzando”, dijo Yi He, cofundadora de Binance.

“323 millones de personas eligieron confiar en nosotros para su dinero. Eso no es algo que tomemos a la ligera. Cada decisión que tomamos, cada producto que construimos, cada mercado al que entramos, comienza con la pregunta de si sirve a las personas que depositaron su confianza en nosotros. Hoy, el 43% de todos los holders de cripto del mundo usan Binance. A medida que la frontera financiera se mueve hacia la intersección entre cripto y finanzas tradicionales, esa confianza se vuelve aún más significativa. Expandirnos más allá de cripto hacia acciones, ETFs y valores tokenizados es parte de ese mismo compromiso. Los usuarios merecen acceso a los mercados globales, y tenemos la intención de dárselo”, dijo Richard Teng, CEO de Binance.

Construido por la comunidad

Este año, Binance celebra su aniversario bajo el lema “Built by You” (“Construido por ustedes”). El lema refleja la convicción de la compañía de que su crecimiento durante los últimos nueve años no fue moldeado solo por la plataforma, sino por los millones de usuarios que hicieron trading, aprendieron, construyeron y participaron en ella.

Para conmemorar la ocasión, Binance lanzó “Built by You”, una campaña global de aniversario que celebra a la comunidad que ayudó a dar forma a Binance. La campaña incluye hasta 4,5 millones de dólares en recompensas y un recorrido interactivo por nueve puntos emblemáticos dentro de “Binance City”, cada uno vinculado a una parte diferente del ecosistema Binance.

Nota: Los productos y servicios mencionados en este comunicado pueden no estar disponibles en tu región.