Binance, el ecosistema global líder de blockchain detrás del exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de trading, confirmó la realización de Binance Blockchain Week Bangkok 2026 (Edición Asia). La cita será los días 28 y 29 de noviembre en el Queen Sirikit National Convention Center.

Tras pasar por Singapur, Estambul, París y Dubái, el evento insignia del grupo regresa a Asia en un momento decisivo. Las finanzas tradicionales y las criptomonedas convergen cada vez más rápido, y miles de builders, inversores institucionales, líderes fintech y reguladores se reunirán para debatir el rumbo de los activos digitales.

Durante dos jornadas, la capital tailandesa se transformará en un punto de encuentro global para analizar el presente y el futuro de la industria cripto, con la mirada puesta en cómo escalar la adopción de forma responsable y sostenible en el tiempo.

¿Por qué Bangkok? La elección estratégica del nuevo epicentro asiático

La decisión de elegir Tailandia como sede no es casual. Asia ha liderado históricamente la innovación y la adopción cripto, y el país presenta un mercado dinámico, con una comunidad de desarrolladores en expansión constante y una participación minorista e institucional creciente.

A esto se suma un entorno regulatorio que avanza hacia posiciones más progresistas, lo que convierte a Bangkok en un terreno fértil para discutir el futuro de las finanzas descentralizadas junto a actores tradicionales del sistema bancario y de pagos.

Richard Teng, Co-CEO de Binance , sostuvo que Asia será donde se construya y utilice a escala la próxima fase de convergencia entre las finanzas tradicionales y los activos digitales, con foco en protecciones para usuarios y estándares más claros.

SB Seker, Head of APAC en Binance , añadió que lo más relevante de la región no es solo la magnitud de la adopción, sino la aparición de modelos viables de funcionamiento cripto bajo marcos regulatorios definidos. Distintas jurisdicciones prueban enfoques diferentes, a distinto ritmo.

Según Seker, ese contraste de estrategias regulatorias resulta clave para pensar qué esquemas logran sostener al mismo tiempo la protección del consumidor, la integridad de los mercados y una infraestructura tecnológica capaz de operar a gran escala.

EVOLVE: el tema que marcará la agenda de la edición 2026

El lema elegido para esta edición es EVOLVE, un concepto que busca reflejar la maduración que atraviesa la industria cripto durante este año. La palabra funciona como hilo conductor de todos los paneles, charlas y espacios de debate previstos.

Bajo ese paraguas temático se abordarán algunas de las tendencias que definen el 2026: la creciente presencia institucional de Bitcoin, el rol de las stablecoins como infraestructura de pagos y la evolución de las finanzas descentralizadas hacia un plano más institucional.

También ocuparán un lugar central la tokenización de activos del mundo real, las acciones tokenizadas y los pagos transfronterizos, en diálogo directo con la integración de inteligencia artificial y los marcos regulatorios que habilitan un crecimiento responsable del sector.

Yi He, Co-CEO y cofundadora de Binance , planteó que la próxima ola de adopción dependerá del acceso, la educación y la utilidad real de los productos digitales en la vida cotidiana de las personas, más allá del componente puramente especulativo.

Para Yi He, la adopción masiva llega cuando la tecnología se vuelve lo suficientemente simple como para integrarse de forma natural en pagos transfronterizos, el acceso a valores tokenizados o la gestión de portafolios digitales por parte de usuarios comunes.

En ese sentido, BBW Bangkok 2026 buscará ofrecer un panorama concreto de qué necesita la industria para volverse más accesible y confiable, sin resignar la sofisticación que exigen los inversores institucionales que ya operan en el ecosistema.

Quiénes participarán: las voces clave que estarán en el escenario

El evento reunirá a algunas de las figuras más influyentes de Binance junto a referentes globales del universo cripto y de las finanzas tradicionales, en un formato pensado para el intercambio directo entre industria, gobiernos y comunidad.

Entre los nombres confirmados se destacan Richard Teng y Yi He, ambos Co-CEO de la compañía, quienes encabezarán las principales definiciones estratégicas que se presentarán durante las dos jornadas del encuentro en Bangkok.

También participarán Eowyn Chen, Chief Marketing Officer interina; SB Seker, Head of APAC; Catherine Chen, Head of Binance VIP & Institutional, y Thomas Gregory, Vice President of Payments & Fiat, cada uno desde su área de especialización.

Estas figuras compartirán espacio con miles de builders, inversores institucionales y responsables de políticas públicas llegados de distintas regiones del mundo, en línea con la vocación global que caracteriza a Binance Blockchain Week desde su creación.

El evento se inscribe dentro de un calendario de más de 1500 encuentros que Binance organiza a nivel mundial, y se consolida como la cita insignia de la marca, donde se combinan diálogos gubernamentales de alto nivel con la participación de comunidades de base.

La organización adelantó que se pondrá especial énfasis en la educación financiera, la concientización sobre riesgos y las salvaguardas necesarias para que la adopción cripto crezca de manera sostenida, sin perder de vista la protección de los usuarios.

Con Bangkok como epicentro, la industria cripto buscará demostrar que puede escalar de forma responsable, en un contexto donde la frontera entre las finanzas tradicionales y los activos digitales es cada vez más difusa y dinámica.