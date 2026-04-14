La firma detrás de los cines Showcase puso en duda la continuidad de su presencia en Argentina y analiza la venta de sus activos locales, frente a una etapa de contracción y menor asistencia en el sector. La compañía cuenta con más de siete complejos de cine y 70 pantallas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, y diferentes regiones del interior del país. Showcase le encomendó a la consultura Quantum Finanzas que se encargara del posible proceso de venta de los activos, entre ellos del Norcenter, un reconocido shopping en el norte del Gran Buenos Aires, que alberga la única sala IMAX del país. Según informaron fuentes a El Cronista, en 2025 se vendieron alrededor de 32,7 millones de entradas, lo que implicó una caída de aproximadamente 6% frente a 2024 y un retroceso mucho más marcado respecto de 2023, cuando se habían superado los 40 millones. Esto aumentó drásticamente en marzo de 2026, el mes con menor cantidad de espectadores en los últimos 30 años: la concurrencia a las salas de cine se desplomó cerca de un 27% interanual. Además, a la caída de la asistencia, se le suman otros factores como la mayor concentración de personas en un número reducido de películas y el avance de las plataformas de streaming en competencia con el consumo de contenidos. Pese al fuerte desplomó en las entradas, desde el sector prevén que las ventas puedan crecer durante el 2026 debido a los grandes estrenos que se espera en las salas. Entre las películas que saldrán este año están: Super Mario Galaxy, Michael, El Diablo Viste a la Moda 2, The Mandalorian & Grogu, Toy Story 5, Moana, Minions & Monsters, Spider-Man 4 (Spider-Man: Brand New Day), Dune 3 (Dune: Part Three) y Avengers: Doomsday, dentro de un largo listado.