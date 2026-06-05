Un pasajero de Iberia vio cómo un hombre hacía llorar a la azafata y decidió actuar.

Perder un vuelo es una de las experiencias más frustrantes que puede vivir un viajero frecuente. Los retrasos en cadena, las horas muertas en el aeropuerto, la incertidumbre sobre la reasignación y la fatiga acumulada convierten los mostradores de atención al pasajero en uno de los escenarios de mayor tensión emocional.

Iberia, como cualquier otra aerolínea de largo recorrido, conoce bien esa dinámica: sus empleados gestionan a diario la frustración de cientos de pasajeros que llegan al mostrador ya al límite.

En este marco fue que Manuel Loureiro, escritor español, perdió su vuelo de conexión a casa en la Terminal 4 de Madrid-Bajaras después de que su avión previo llegara tarde. Lo que encontró en la cola de reasignación lo llevó a escribir un relato en Instagram que se ha vuelto viral.

La historia del maltrato vivido por una azafata de Iberia en el aeropuerto. Iberia

La historia viral que vivió Loureiro en el aeropuerto de Madrid

Loureiro esperaba su turno cuando presenció la escena. Un pasajero de mediana edad estaba “abroncando a la pobre azafata de tierra que le gestionaba su vuelo”.

La justificación podría haber sido comprensible en otro contexto, pero no lo era: “Una suma de frustración, cansancio y horas de aeropuerto que le tendría de mal humor, sí, pero que no es excusa para tratar mal a alguien que no tiene la culpa de lo que te ha pasado. Y que, además, está tratando de ayudarte”.

Cuando le llegó el turno, el escritor se encontró con algo que no esperaba. “Me di cuenta de que la muchacha del mostrador tenía los ojos anegados en lágrimas. Ella tampoco podía más”. Loureiro no siguió con el trámite. Le preguntó cómo se llamaba y si quería tomarse un minuto para respirar.

La reacción de la azafata y lo que pasó después

La empleada de Iberia no entendió al principio lo que estaba pasando. “Levantó la vista, me contempló durante un momento, confundida y después de musitar un quedo ‘gracias’ se fue a la oficina de detrás”.

Las paredes eran de cristal esmerilado. Loureiro pudo ver lo que ocurrió dentro: “Pude adivinar cómo se apoyaba en una de ellas y lloraba a rienda suelta con los brazos sobre la cara”.

Cuando la trabajadora regresó al mostrador, ya más tranquila, le explicó al escritor lo que había detrás de ese derrumbe. Llevaba cinco horas defendiendo el mostrador en un turno largo, gestionando una situación de estrés continuo. “Aquel tipo maleducado y faltón había sido la gota que colma el vaso”.

El mensaje que Loureiro dejó para todos los viajeros

El escritor terminó su relato con una reflexión directa dirigida a cualquier persona que se haya visto o pueda verse en esa situación.

“Si os veis en una situación igual o parecida, recordéis que al otro lado también hay una persona, que puede estar llevando un día de mierda. Que posiblemente no tiene la culpa de esa situación y que no hace falta comportarse como un idiota para sentirse mejor o liberar la frustración”.

Y cerró con un mensaje personal para la empleada: “Cristina de Iberia, si estás leyendo esto, que sepas que eres genial y que haces tu trabajo de fábula. Que no deberías tener que hacer un turno tan largo”.