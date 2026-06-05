Tras 70 años, una histórica aerolínea dejó de volar a Cuba a partir de este mes

Iberia, la aerolínea española con mayor tradición en la conexión entre Europa y Cuba, ha suspendido sus vuelos directos entre Madrid y La Habana a partir del 1 de junio de 2026. Esta decisión marca el fin temporal de una ruta histórica que se remonta a más de siete décadas de operación

La compañía ya había anticipado esta medida en abril, reduciendo progresivamente las frecuencias: tres vuelos semanales en abril y dos en mayo. Desde este mes de junio, los vuelos directos cesan por completo, con previsión de reanudarse a finales de octubre o principios de noviembre, siempre que las condiciones mejoren .

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Tras 70 años, una histórica aerolínea dejó de volar a Cuba a partir de este mes EFE

¿Por qué dieron de baja esta conexión entre España y Cuba?

Según la información disponible, la decisión responde principalmente a la fuerte caída de la demanda de viajes a Cuba. El turismo internacional hacia la isla ha registrado descensos significativos en los primeros meses de 2026, lo que ha impactado directamente en la ocupación de los vuelos.

Tras 70 años, una histórica aerolínea dejó de volar a Cuba a partir de este mes EFE

Otro factor clave ha sido la escasez de combustible de aviación en Cuba, que ha obligado a realizar escalas técnicas en Santo Domingo para repostar en los vuelos de regreso. Esta medida adicional eleva los costes operativos y complica la viabilidad económica de la ruta.

La situación general del país, con dificultades energéticas persistentes y un contexto económico complejo, ha afectado no solo a Iberia, sino a varias aerolíneas internacionales.

Una ruta que unió a ambos países durante más de 70 años

Iberia inició sus operaciones a Cuba el 21 de abril de 1949 con su primer vuelo a La Habana. Durante décadas, esta conexión se consolidó como uno de los puentes aéreos más importantes entre España y el Caribe, facilitando el turismo, los negocios y los lazos familiares y culturales entre ambos países.

En 2019, la aerolínea celebró con gran relevancia el 70.º aniversario de aquel vuelo inaugural, recibiendo felicitaciones oficiales del Gobierno cubano y participando en eventos de promoción turística.

Ahora, tras más de 77 años de historia ininterrumpida en la ruta, Iberia se ve obligada a una pausa temporal. La aerolínea mantiene abiertas sus oficinas en La Habana para atender a clientes y ha ofrecido soluciones a los pasajeros afectados, como reembolsos completos o cambios de fecha sin penalización.