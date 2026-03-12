La red internacional de servicios logísticos Mail Boxes Etc. (MBE) desembarcó en la Argentina con un plan de inversión estimado en u$s 6 millones y una estrategia de crecimiento basada en el modelo de franquicias. La compañía, que opera en más de 45 países y ya cuenta con más de 1800 centros, busca posicionarse en el mercado local como un integrador logístico para PyMEs, emprendedores y microemprendedores. El primer centro ya comenzó a operar en Avenida de Mayo 964, en la ciudad de Buenos Aires, y funciona como el puntapié inicial de un ambicioso proyecto que prevé nuevas aperturas en puntos claves de la capital y del interior del país. Según explicó Santino Rebuffo, country manager de la compañía, a El Cronista la decisión de ingresar al mercado responde a una oportunidad detectada en el segmento de servicios logísticos especializados para empresas de menor escala. “Argentina presenta una demanda insatisfecha de soluciones logísticas integrales, especialmente para el segmento de PyMEs, emprendedores y micro emprendedores que requieren un soporte sólido para competir y crecer. Esta necesidad actual nos da la posibilidad de adelantarnos al mercado y traer nuestra propuesta”, señaló. El principal destino de la inversión anunciada será la apertura de nuevas sucursales en distintos puntos del país. El plan de desarrollo contempla unas 30 tiendas en un plazo de 10 años, operadas bajo el modelo de franquicias. En palabras de Rebuffo, la estrategia apunta a instalar centros en regiones con fuerte actividad productiva, como la pesca en el sur, la industria hidrocarburífera en la Patagonia, la vitivinicultura en Mendoza, la minería en San Juan, el agro en Santa Fe, además de mercados vinculados al turismo y las economías regionales: “Realmente creo que cada uno de estos mercados tiene un potencial enorme que nosotros estamos seguros que podemos contribuir con cualquiera de nuestros servicios”. Cada tienda funciona como un hub logístico local, desde donde se gestionan envíos nacionales e internacionales, embalaje especializado, almacenamiento, documentación aduanera y servicios de micro logística y fulfillment. Abrir una franquicia de Mail Boxes Etc. en el país requiere una inversión estimada de u$s 100.000, que incluye u$s 70.000 entre canon inicial e inversión de apertura y otros u$s 30.000 de capital de trabajo para operar hasta alcanzar el punto de equilibrio. El esquema de expansión de Mail Boxes también tiene impacto en el empleo. Cada sucursal suele operar con entre tres y 30 empleados, aunque el promedio estimado para el mercado argentino es de cinco trabajadores por tienda. De acuerdo con datos de la empresa, el 26% de las PyMEs considera el seguimiento de envíos un desafío con sus operadores actuales, mientras que el 54% de las empresas experimenta pérdidas o demoras en tránsito, muchas veces por cuestiones aduaneras. En ese escenario, la firma apuesta a consolidar una red que simplifique esos procesos y acompañe el crecimiento de negocios locales que buscan vender dentro y fuera del país.