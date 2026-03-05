La compañía Google anunció, junto a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), su incorporación como Main Sponsor Global de las Selecciones Nacionales de Fútbol. Gemini, la inteligencia artificial de Google, es el eje central de este convenio y tendrá presencia de marca exclusiva en la indumentaria de entrenamiento oficial de la Selección Argentina. “Esta alianza estratégica une al campeón del mundo con la empresa líder global en innovación y representa un hito significativo que acerca al deporte con la tecnología, integrando los beneficios de la IA en la cultura del fútbol”, señalaron desde Google. Y agregaron: “Para la AFA, esta incorporación representa la consolidación de más de ocho años de expansión comercial ininterrumpida y reafirma el lugar que hoy ocupa la Selección Argentina como una plataforma de alcance mundial”. Google Gemini es la familia de modelos de inteligencia artificial generativa creada por Google DeepMind, lanzada por primera vez en 2023 como la evolución de tecnologías anteriores como LaMDA y PaLM 2. Se trata de un sistema que no solo entiende y escribe texto, sino que también trabaja con imágenes, audio y videos al mismo tiempo; eso es lo multimodal de Gemini, y se integra perfectamente con herramientas cotidianas de Google como el buscador, Workspace o Android. En su versión más reciente, como Gemini 3 Pro, maneja conversaciones gigantescas con cientos de miles de palabras de contexto y resuelve problemas complicados, desde razonamientos lógicos hasta escribir código avanzado. En cuanto a número de usuarios, ChatGPT sigue siendo el mayor nombre en chatbots de IA generativa, aunque la brecha se está cerrando rápidamente. Entre agosto de 2025 y febrero de 2026, su cuota de usuarios activos diarios cayó del 57% al 42% en EE. UU. y del 73% al 57% a nivel global. El mayor beneficiario es Google Gemini, cuya cuota de usuarios activos diarios en EE. UU. se duplicó —del 13% al 25%— y prácticamente se triplicó a nivel mundial, consolidándose como el claro número dos global. La ventaja de distribución de Google, integrada en Android y en su buscador, le otorga a Gemini un alcance difícil de igualar por sus competidores.