Transformación Digital: los desafíos de la industria petrolera, automotriz y el agro

Este lunes se realizó la primera edición del evento de Transformación Digital de El Cronista. En esta oportunidad, los exponentes dieron su punto de vista de la aplicación de la tecnología y cómo esta impactó en el desarrollo y el crecimiento de las empresas.

Algunas de las temáticas que se abordaron fueron los nuevos modelos de negocios, los procesos de innovación y digitalización, los puntos de inversión y los sistemas internacionales. Durante la tarde expusieron el General Manager de Signify South Latam, Guido Di Toto, y el vicepresidente de Tecnologías Digitales de YPF, Sergio Fernández Mena.

Cerca del cierre del evento participaron, el director de Marketing de Protección de Cultivos para Latinoamérica Sur (LAS) de Syngenta, Marcos Bradley, y el director de Marketing y Ventas de Ford Argentina, Sebastián Trotta.

Transformación digital en el sector de la iluminación: hogares inteligentes y digitales

El General Manager de Signify South Latam, Guido Di Toto, explicó como la transformación digital afectó a su empresa, que fue la antigua división de iluminación de Phillips y desde el 2016 es una compañía independiente con capitales holandeses que hoy es líder en su área.

Sobre cómo atraviesa la transformación digital a la industria y el negocio en sí de la empresa, Di Toto explicó que "a partir de que el LED llega a la industria de la iluminación, la industria se transforma completamente".

"Hoy hablamos absolutamente de iluminación digital en el 100% de nuestro negocio y esto abre la puerta a un montón de nuevas posibilidades. Hoy la luz es mucho más que luz. A partir de su digitalización se convierte en un lenguaje de comunicación y en la posibilidad de sanitizar o desinfectar superficies o el aire, permite ayudar al crecimiento de plantas y animales. Abre un abanico de posibilidades antes impensadas", describió sobre la usabilidad del producto para los usuarios.

En este sentido, agregó sobre el proceso productivo de la empresa: "Nuestra industria cambió completamente, antes era una industria mucho más pesada y hoy es ensamblado . Esto cambió las bases de la industria, además pasamos de ser una industria de reposición -porque antes las lámparas antes se quemaban con frecuencia-, hoy un LED de buena calidad está fabricado para durar 15, 20 años o más. Así pasamos de un mercado de reposición a uno de proyectos".

Para el General Manager de Signify South Latam, la digitalización no sólo "cambió el modelo de negocios", sino también en la forma en la que tratan de "pensar al usuario final" y de qué forma se le agrega "valor" a la iluminación.

Uno de los ejemplos del agregado de valor que explicó fue sobre la iluminación en estadio donde "pasó de ser utilitario a ser parte del show, podemos sincronizarla con la música y generar efectos antes impensados". Además, se refirió al trabajo que realiza su empresa en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y al urso más eficientes de los recursos que brindan.

"Hoy la Ciudad puede a partir del sistema de iluminación hacer una serie de chequeos en tiempo real y manda una orden en caso de necesitarlo", señaló. Durante su exposición también se detuvo a dar un adelanto sobre el LiFi, una tecnología similar al wifi que transmite información de internet a través de ondas de luz.

"Tiene una velocidad muy alta y de transporte de datos más alta que un wifi, y como ventaja y desventaja es que queda confinada en una pared. Es un complemento del wifi, estamos haciendo las primeras pruebas en la Argentina", aseveró.

En cuanto al nivel de penetración que tiene la tecnología LED en la Argentina, el representante de Signify afirmó que en nuestro país "la penetración es importante".

"La Argentina tiene una penetración más importante que la media en la región. Hoy es bastante masivo y la posición de Argentina en relación a nuestros vecinos es mejor. El consumidor argentino es early adopter, le gusta la tecnología y se sube a las nuevas tendencias con bastante facilidad. Durante la pandemia muchísima gente se subió a los sistemas de conexión residencial", se explayó.



Uno de los objetivos de la empresa es "adoptar hogares inteligentes y digitales", ya que "estamos acostumbrados a manejar todo desde el teléfono y es intuitivo manejar la luz desde nuestro teléfono, es incorporar una cosa más a nuestro teléfono", reflexionó.

"El principal desafío tiene que ver con la masificación de que sepamos que esto está disponible y que no es ciencia ficción, es una realidad concreta. Tenemos ahorros muy importantes de energía y de otras cosas más que nos puede aportar la iluminación. En la medida que la gente lo conozca, la adopción se va a dar", resaltó sobre los desafíos en el mercado argentino.

Sobre los costos destacó que "la misma tecnología ha ido evolucionando y tenemos una nueva generación de producto que es más eficiente que la anterior y es más barato. Se ha venido masificando y seguro siga haciéndolo".

"Somos de los pocos segmentos del mercado que no tienen inflación porque es absorbida por los avances tecnológicos", reveló.



La transformación digital en una industria clave como la petrolera y la energética:

El vicepresidente de Tecnologías Digitales de YPF, Sergio Fernández Mena, expuso sobre cómo la transformación digital atravesó a un sector clave como el petróleo y la energía.



"Usamos el término evolución digital. A través del uso de las tecnologías nuestro objetivo primario es optimizar y hacer nuestros procesos más eficientes sin necesariamente transformar el modelo de negocios", afirmó Fernández Mena.



Aunque resaltó que el modelo de negocios "no va a cambiar por un efecto digital, pero es imposible pensar algo a futuro sin la inclusión" del mismo.

"Tenemos nuestra agenda digital, es un portafolio de inversiones en tecnologías digitales que tiene requerimientos básicos para conformarse: persigue objetivos de negocios, es segundaria al plan de negocios. Cada iniciativa tiene un linkeo con un o más planes de negocios", explicó.

Y agregó: "El segundo factor clave es la dimensión de valor. Cada iniciativa tiene que tener una preservación del valor, por ejemplo, la preservación de las personas. Cada año proyectamos a cinco años, hay un componente que apunta a optimizar nuestras operaciones y hay un componente que apunta a transformar, pero en términos relativos es menor".

"Nuestras operaciones evolucionaron y lo hacen tan rápido como podemos, no pasa por la tecnología sino por la capacidad de su adopción y uso. Todo lo que hacemos hoy va a ser obsoleto en un año y medio", aseguró desde el punto de vista tecnológico. En este sentido informó que los "pozos están digitalizados" y que "nacen 100% telesupervisados".

Sobre cómo abordan el caudal de información que poseen, contó que hace tres años empezaron "un programa agresivo" con el hicieron foco en "llevar del data center a la nube" todo lo que generan.

"El 75% va a estar viviendo a fin de año en la nube. Vamos allí por la flexibilidad de subir o bajar la carga de procesamiento que uno hace y de hacerlo con equipos propios. Tenemos una app que papara la carga de combustible, que comenzó a mediados de 2020 con unos pocos de cientos de miles de transacciones al mes y ahora estamos en casi 4.3 millones por mes. La nube nos da ubicuidad, de acceder a los datos en cualquier momento y desde cualquier lugar con cualquier dispositivo. Todo lo nuevo que nace, nace nativo, digital y ciberseguro", detalló.

La agenda digital de YPF está enfocada en tres ejes: mejorar la experiencia del cliente, de sus operaciones y de los empleados. Por ejemplo, se utilizan robots de software y físicos que son "bomberos" en las "refinerias en caso de incendios".

Otro de los desafíos tecnológicos que afrontó YPF fue la incorporación de un método de pago electrónico puntualizó en que "es un desafío permanente" y que "la tecnología estaba disponible, crecer en esos canales es un continuo y estamos en aprendizaje. Tenemos billeteras propias y todos pueden pagar con QR, es un desafío en el que estamos trabajando".

Sobre las visiones a futuro y la posición sobre YFP a futuro señaló: "La cuestión es como manejamos el timing correcto. En nuestro caso de negocios penalizamos la visión de más largo, pero tenemos esta opcionalidad de entrar y salir, de invertir ahora sí o ahora no, Muchas veces es la dinámica de negocios que nos lleva a hacer cambios".

En el mercado de las energías, "la idea es tener un excedente que nos permita exportar y estar a la par de la clase mundial, que una parte tiene que ver con la evolución tecnológica", manifestó. También contó que desde la empresa están trabajando en las "estaciones de servicio del futuro" y que va a representar una "máxima experiencia" para los usuarios.

La transformación digital en el campo: "El agro argentino está más avanzado"

El director de Marketing de Protección de Cultivos para Latinoamérica Sur (LAS) de Syngenta, Marcos Bradley, explicó los desafíos que tiene el campo y cómo afecto la transformación digital a un área clave de la economía argentina.

"Aplica en el agro como en todos los sectores, si bien el agro tiene sus particularidades, está bastante avanzada la digitalización a paso firme. Hay distintos actores que están en el momento de la evolución y la digitalización", analizó sobre la transformación tecnológica que vive el campo.



Sobre el modelo de negocios, aseguró que "un productor hoy tiene su mismo modelo de negocios, sigue produciendo y vendiendo commodities o especialidad en el mercado y lo puede hacer usando herramientas digitales o no".

"El productor agropecuario es un universo muy diverso. Las empresas adoptan la digitalización más rápido porque tienen proceso, asesores y estructuras de empresa que permiten la adopción y ven rápidamente el valor. Muchas tecnologías que permiten la digitalización son de proceso porque seguimos mejorando la manera de trabajar, podemos ser sustentables, más eficientes y hacer las cosas de otra manera mejor. Una empresa agrícola está más capacitada y a productores de agro chicos les cuesta más", detalló Bradley.

En general, sobre el sector analizó que la mayoría está virando hacia los procesos de digitalización: "Todos los productores juntan datos. El problema es ver qué hacer con ellos y otra son las decisiones tomadas en base a ellos". En este sentido, añadió que "la tecnología y la digitalización vienen a hacer esto mucho más fácil".

"Muchas veces los productores ven que hay tanta oferta de digitalización y de cambios en los procesos que les cuesta pensar por dónde empezar", admitió sobre la agroindustria.

Sobre los próximos pasos que deberían darse dentro de la industria, indicó que "depende de cómo esté cada uno" porque "cada uno tiene un nivel de digitalización diferente. Si empezás por el principio es ambientar un lote, para cada ambiente puedo tener una recomendación particular. Cuando nace ese cultivo no hay la misma maleza o plaga en el campo, no usar producto de más".

"Muchos productores buscan ser más sustentables y poder demostrarlo. Hoy se hacen las cosas muy bien y cuesta demostrarlo. Los procesos digitales lo permiten. La sustentabilidad primero hay que hacerla, para el campo ser sustentable es importante y también hay que parecer", explicó.

Sobre el futuro del campo, se refirió a una "agricultura regenerativa" en la que una "agricultura digital va a llevar a una agricultura más sustentable" porque es "más productivo, rentable y lo hace de una manera tal que genera más biodiversidad y no menos".

La transformación digital aplicada a la industria automotriz

Sobre el cierre del evento, expuso el director de Marketing y Ventas de Ford Argentuna, Sebastián Trotta, quien explicó en qué lugar se encuentra la industria automotriz dentro del proceso de transformación digital y cuáles son los desafíos que les espera.

"Es una etapa que conlleva mucha innovación. En la industria automotriz hay un escenario que va a estar muy impactado a partir de las habilidades que sepamos construir y las capacidades en materia de transformación digital porque el futuro automotriz va a ser electrificado", aseguró Trotta.

En esta línea agregó: La electrificación y los autos conectados nos permite tener mucha información de los elementos y componentes del vehículo a disposición y bien administrados, hasta conectados a la nube, para brindar diferentes soluciones al consumidor y servicios que hoy no conoce".

Para el desarrollo de estas nuevas capacidades, el director de Marketign y Ventas de Ford Argentina detalló que la organización trabaja de manera colaborativa dentro de las áreas para estar a la altura de la demanda de los clientes. "En Ford estamos comprometidos con esa transformación y es una de las prioridades estratégicas local y regional", contó.

Para Ford, la digitalización no implica migrar procesos analógicos a un ambiente digital, sino que "va mucho más allá de eso" y se refiere a "simplificar procesos" y ver de qué manera los factores que los llevaron al éxito "tal vez no sean los mismos" para el mañana.

"La tecnología y la digitalización nos dan un espacio de cocreación mucho más fácil. Hoy lo vemos en nuestros equipos porque trabajamos con información mucho más democratizada y transversal para toda la organización", consideró.

En este sentido, se busca "generar una solución, una experiencia y un servicio diferencial para el cliente porque ahí es donde asegura la competitividad y sustentabilidad del negocio". Y concluyó con que "el cliente tiene todo por ganar" con los nuevos desarrollos de los vehículos basados en la sustentabilidad.