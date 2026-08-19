TotalEnergies, una de las mayores compañías de energía del mundo, integró el impacto ambiental como variable central en su proceso de toma de decisiones. Así lo explicó Juan Russo, gerente de Estrategia, Desarrollo y Planificación del asset Tierra del Fuego de Total Austral: cada inversión u operación se evalúa también en función de su aporte a la reducción de emisiones.

“Cada vez que la compañía va a tomar alguna decisión, se tiene en cuenta cuánto va a ayudar esa decisión a hacer que las operaciones se vuelvan más eficientes energéticamente y se logre reducir las emisiones asociadas a esas operaciones”, explicó y señaló que responde a un lineamiento global de TotalEnergies, que se define como una compañía multienergías.

En la Argentina, la compañía lleva casi 50 años de operaciones y es hoy el primer productor privado de gas natural del país. A través de Total Austral, genera alrededor de 38 millones de metros cúbicos de gas, cerca del 25% de la producción local.