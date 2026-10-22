El modelo específico que se fabricará en la nueva planta, todavía es un secreto.

Toyota consiguió la aprobación de su proyecto en el RIGI y avanzará con la mayor inversión de la historia de la industria automotriz argentina: u$s 1.341 millones para producir vehículos electrificados.

La iniciativa, que ya había sido anunciada por el Gobierno a fines de septiembre, quedó formalmente incorporada al régimen con la resolución 1848/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El desembolso marcará un récord para el sector automotor local y será el mayor proyecto de inversión individual de Toyota en el país.

La compañía destinará los fondos a construir una nueva planta dentro de su complejo industrial de Zárate , donde incorporará una tecnología que hasta ahora no se fabrica en la Argentina.

El proyecto representa también un cambio en el perfil industrial de Toyota, ya que la nueva instalación operativa estará destinada a la producción de un vehículo 100% electrificado, que se sumará a la oferta de modelos producidos localmente.

En ese sentido, la resolución oficial revela una definición que Toyota había mantenido bajo reserva: el vehículo electrificado será una pick-up híbrida no enchufable, con tecnología full HEV.

El proyecto contempla también la posibilidad de desarrollar, a futuro, una versión SUV sobre la misma plataforma.

La tecnología full HEV combina un motor de combustión con uno o más motores eléctricos, pero, a diferencia de un híbrido enchufable, no necesita conectarse a la red eléctrica para recargar su batería.

Con relación al modelo específico que se fabricará en la nueva planta, todavía es un secreto. Toyota prevé anunciarlo hacia fin de año.

Fuentes del mercado señalan que una de las posibilidades con mayores chances es una versión híbrida de la Hilux, la pick-up más vendida de la Argentina y uno de los principales modelos de exportación de la compañía en América latina.

En las últimas semanas, ganó fuerza otra versión que apunta a la Tacoma, una pick-up de mayores dimensiones que la Hilux. Es el modelo que la automotriz japonesa produce en los Estados Unidos y comparte plataforma con la SUV 4Runner.

La nueva inversión en electrificados se sumará a otro desembolso relevante que Toyota realizará en la Argentina.

La compañía prevé invertir alrededor de u$s 400 millones para renovar la Hilux, su principal modelo de producción local. Ese proyecto se realizará por fuera del RIGI.

Así, el plan total de inversiones de Toyota en la Argentina se acerca a los u$s 1.800 millones.

En el caso del proyecto vinculado al RIGI, una parte significativa del desembolso quedará en manos de proveedores argentinos. Toyota prevé destinar u$s 669,58 millones, equivalentes al 53% de la inversión, al desarrollo de suministradores locales para obras y equipamiento. El porcentaje más que duplica el 20% establecido como requisito por el RIGI.

El proyecto tendrá, además, un fuerte perfil exportador. Toyota prevé destinar al exterior cerca del 70% de la producción del nuevo modelo y generar alrededor de u$s 1.280 millones anuales en ventas externas.

La escala exportadora es consistente con el perfil que Toyota ya tiene en el país. La automotriz es el mayor fabricante y exportador de vehículos de la Argentina: en 2025 produjo 180.352 unidades, un 5,8% más que en 2024, y apunta a superar las 183.000 unidades este año, con alrededor del 80% de la producción destinada a 22 mercados de América latina.

El complejo industrial de Zárate funciona desde 1997. Allí Toyota fabrica actualmente la Hilux, la SW4 y la Hiace, que comenzó a ensamblarse en el país en 2024 bajo un régimen especial de importación de piezas para proyectos de baja escala.