Tenaris invertirá u$s 214 millones en un segundo parque eólico

Tenaris, la holding de fabricantes de tubos de acero sin costura del Grupo Techint, invertirá u$s 214 millones en la construcción de su segundo parque eólico propio. El proyecto La Rinconada, de Olavarría, tendrá una capacidad de generación de 91,5 megawatts (Mw) y se espera que su construcción esté finalizada en dos años.

Cuando eso ocurra, la empresa, cuyo presidente y CEO global es Paolo Rocca, alcanzará el 100% del abastecimiento de electricidad de su planta de Campana proveniente de energías renovables, luego de que, en noviembre, comenzó a funcionar el primero de sus parques, el Buena Ventura, de Gonzales Chaves, provincia de Buenos Aires.

Aconcagua Energía se queda con las generadoras eléctricas de Orazul en la Argentina

Lanzado a inicios de 2022 y cuya puesta en marcha, luego de 15 meses, terminó insumiendo un desembolso total de u$s 203 millones (se habían previsto u$s 190 millones cuando se anunció), el proyecto ya está produciendo 103,2 Mw, generados con 24 turbinas Vestas, de 4,2 Mw de potencia cada una.

Con plantas en 15 países, Tenaris fabrica tubos de aceros sin costura, que se utilizan en la industria energética. En 2022, tuvo ingresos anuales por u$s 11.800 millones y emplea a 25.000 personas, de 100 nacionalidades. Su filial argentina tiene dos complejos industriales: la ex Siderca, de Campana, donde concentra la gran mayoría de su producción, y una instalación en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, que realizó los caños laminados que se usaron en el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK). En el país, además, Tenaris provee servicios petroleros en Vaca Muerta, luego de quedarse con activos locales de Baker Hughes, tras la salida de la estadounidense del país.

A fines de 2021, Tecpetrol, la petrolera de Techint, le compró a la alemana ABO Wind el 100% del Parque de la Buena Ventura, un proyecto de generación eléctrica que había sido adjudicado en las rondas RenoVAR pero que, hasta entonces, sólo seguía siendo una carpeta. Pagó u$s 2 millones por el emprendimiento, cuyo desarrollo, en ese momento, estaba planificado en u$s 131 millones. Pocos meses más tarde, a inicios de 2022, Tecpetrol le vendió la iniciativa a Tenaris en u$s 4 millones. La siderúrgica anunció una inversión de u$s 190 millones para su concreción, con el objetivo de cubrir el 50% de la demanda energética de la planta de Campana.

El parque Buena Ventura empezó a operar en noviembre a plena capacidad: 103,2 megawatts.

El Parque Eólico de la Buena Ventura empezó a operar en noviembre a plena capacidad. Ya desde entonces, envía su electricidad a la ex Siderca a través de la red interconectada. El proyecto tiene una capacidad de utilización proyectado del 58%. Por año, su potencial es de 509 gigawatts-hora (GWh). Para la planta de Campana, significa una reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de 152.000 toneladas al año .

Ya para entonces, Tenaris se había asegurado derechos adicionales en la red, paso clave para allanar el camino a la construcción de un segundo parque. El objetivo con la puesta en marcha de La Rinconada, en Olavarría, es abastecer prácticamente la totalidad de la planta de tubos sin costura de Campana con energía renovable.

" Ambos parques proveerán energía eléctrica competitiva en costo, con un factor de capacidad del 55% y, sobre todo, sin subsidios. Con la inversión en estos proyectos y nuestros continuos desembolsos en eficiencia energética, esperamos alcanzar casi el 100% de nuestros requerimientos energéticos en la Argentina a través de fuentes renovables ", aseguró Rocca, durante la presentación de los resultados de Tenaris en el tercer trimestre, en el que acumuló un crecimiento interanual del 41% en sus ingresos de nueve meses, a u$s 11.454 millones al 30 de septiembre.