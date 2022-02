Energías renovables: Tenaris invertirá u$s 190 millones en un parque eólico

Tenaris, la holding de fabricantes de tubos de acero sin costura del Grupo Techint, invertirá u$s 190 millones para construir un parque eólico en la localidad bonaerense de Adolfo González Chaves. El proyecto, según informó la empresa, abastecerá cerca del 50% de la energía eléctrica requerida por el Centro Industrial de la compañía en la ciudad de Campana. El plan de desarrollo contempla una capacidad instalada total de 100,8 megawatts (24 turbinas de 4,2 Mw cada una), con un factor de utilización del 58% y una producción eléctrica total anual de 509 GWh. Se espera que el parque esté en funcionamiento pleno a mediados de 2023.

En diciembre pasado, Tecpetrol, la empresa energética de Techint, le compró a la alemana ABO Wind el proyecto eólico Buena Ventura, localizado en esa ciudad bonaerense. El precio pactado fue de u$s 1,89 millones, entre u$s 524.500 ya desembolsados y u$s 1,36 millones que se cancelarán a futuro. Al momento de la transacción, el Parque Eólico de la Buena Ventura (PEBV) estaba en su etapa inicial de desarrollo, con una capacidad proyectada de 100,5 Mw. El 5 de noviembre, Cammesa, la empresa mixta que administra el mercado mayorista eléctrico, le había asignado prioridad de despacho en el Mercado a Término de Energías Renovables (Mater), para una potencia de 100,8 Mw .

El proyecto Buena Ventura había sido adjudicado a ABO Wind -empresa alemana fundada en 1996 y presente en la Argentina desde 2006- en las rondas Renovar de 2017. Su inversión comprometida, en ese momento, fue de u$s 131 millones.

Con la compra de ese proyecto, Techint, el mayor grupo industrial del país, dio un paso clave para desembarcar en el negocio de energías renovables, en el que está particularmente involucrado Andrea Rocca , bisnieto del fundador, Agostino, e hijo de Gianfelice, hermano del actual conductor del grupo, Paolo, quien, a su vez, es CEO global de Tenaris.

Tenaris informó que, con el abastecimiento de su propio parque eólico, reducirá en 152.000 toneladas anuales sus emisiones de dióxido de carbono (CO2). " González Chaves es una ubicación favorable para la producción de energía eléctrica ", ponderó la empresa, en us comunicado.

"Con esta adquisición estratégica, damos un gran paso en la reducción de emisiones vinculadas al uso de energía renovable en nuestro proceso productivo", expresó Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris para el Cono Sur.

"La posibilidad de obtener energía a partir de fuentes renovables es un componente clave de los esfuerzos para reducir la huella de carbono en la producción industrial a nivel mundial, y es uno de los ejes del plan 2030 de Tenaris, cuyo objetivo es disminuir la intensidad de sus emisiones", agregó el comunicado.

Precisó que, en febrero de 2021, la compañía anunció su plan de reducir las emisiones de CO2 por tonelada de acero en un 30% (comparado con su nivel en 2018) hacia 2030 , a través del incremento del uso de chatarra -el acero es un material 100% reciclable-, el logro de una mayor eficiencia energética y un plan de inversiones en energías renovables, entre otras acciones.